L'Île Maurice va construire cinq déchetteries

Port Louis, Maurice, 8 juillet (Infosplusgabon) – Le ministre mauricien de l'Environnement, chargé de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Kavydass Ramano, a déclaré, mardi au parlement, que le gouvernement va construire cinq des déchetteries où les ménages pourront jeter des déchets spécifiques qui ne sont pas collectés par les autorités locales et résoudre de ce fait la question des déversements illégaux de déchets.

Selon M. Ramano, cette initiative entend développer une stratégie pour la gestion des déchets solides conformément à l'Objectif de développement durable n°12 qui encourage une production et une consommation durables, a-t-on appris auprès de sources parlementaires.

Afin de soutenir l'industrie du recyclage et d'assurer des matériaux de grande qualité aux recycleurs, le tri à la source des déchets est essentiel. Les mesures suivantes seront initialement prises : l'acquisition de poubelles, la distribution de poubelles et la sensibilisation des autorités locales, ainsi que des modifications de la Loi sur les gouvernements locaux ou des arrêtés pour faire du tri des déchets à la source une obligation", a-t-il dit.

Concernant les déchets plastiques, le ministre a insisté sur la nécessité pour la population de passer à l'utilisation de produits plastiques compostables et biodégradables.

“Environ 125 millions de bouteilles en plastique (polyéthylène téréphthalate) circulent sur le marché, l'équivalent de quelque 2 500 tonnes de plastique utilisées tous les ans", a-t-il dit, notant que seuls 40% des bouteilles en plastique sont collectées pour être recyclées.

D'après lui, la quantité de déchets produits dans l'île est en hausse à un taux annuel de près de 2,8% et en 2019 seules 545 000 tonnes de déchets ont été jetées dans une décharge.

“Une trop grande dépendance aux décharges n'est pas durable et de ce fait le gouvernement a initié avec l'aide de l'Agence française de développement (AFD), l'élaboration d'une stratégie de gestion des déchets solides", a-t-il dit.

M. Ramano a souligné que la stratégie et le plan d'action qui ont été présentés en décembre 2017 portent sur une mise en garde et une consommation responsables respectueux de l'environnement, la mise à disposition de technologies adéquates pour une valorisation énergétique des déchets, la mise en place d'infrastructures adéquates d'élimination des déchets et mettre l'accent sur l'information, l'éducation et la communication.

