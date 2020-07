Burkina Faso : Les députés veulent prolonger leur mandat d’un an

08 Juillet 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 8 juillet (Infosplusgabon) - Les 127 députés du Parlement burkinabè réunis, lundi, à huis-clos, ont échangé sur un rapport sur la situation sécuritaire en lien avec les élections couplées du 22 novembre prochain et ont proposé de reporter les législatives à 2021, a-t-on appris de sources concordantes.

"Prenant en compte le fait que 52 sièges de députés pourraient ne pas être pourvus du fait de l’insécurité, ils auraient proposé à l’unanimité de reporter les législatives d’un an", rapporte le quotidien d’Etat "Sidwaya" qui cite des sources parlementaires.

Les députés proposent alors de coupler les législatives aux municipales en novembre 2021. Seule l’élection présidentielle devrait se tenir le 22 novembre de cette année.

La suggestion des députés sera soumise au président du Faso pour examen, selon le journal.

Depuis l’annonce de cette information, la toile burkinabè s’est enflammée, certains estimant que les députés veulent "profiter de la situation" pour conserver leurs avantages pour encore une année.

"Chers députés, soyons « plus » sérieux. Donc, vous faites vos propres tournées et vous revenez avec vos propres conclusions qui vous confortent dans vos propres positions et avantages respectifs. C’est le jeu le plus puéril. En attendant, vous ne dites pas aux mêmes populations les garanties d’une meilleure sécurité dans le délai de la prorogation que vous recherchez avec autant d’énergies", a écrit un internaute dans un forum.

Certains ont rappelé aux députés les événements d’octobre 2014 ayant contraint l’ancien président Blaise Compaoré à la démission et à l’exil. Ce dernier avait introduit un projet de loi à l’Assemblée nationale pour lui permettre de briguer un nouveau mandat. Les manifestants avaient pris d’assaut le Parlement qu’ils ont incendié.

Les autorités politiques restent, pour le moment, muettes. Sauf le porte-parole de l’Union pour le changement et le progrès (UPC, opposition), Moussa Zerbo qui a indiqué, ce mercredi, dans la presse que "même si le rapport a été adopté avec ce contenu, l’UPC ne peut pas s’y reconnaître. Et si des députés (de l’UPC) se reconnaissent dans de tels engagements, ça n’engage qu’eux et eux seuls, mais pas l’Union pour le progrès et le changement".

