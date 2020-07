Eradiquer la pauvreté d'ici 2030, un rêve loin de se réaliser, selon un expert de l'ONU

08 Juillet 2020

Genève, Suisse, 8 juillet (Infosplusgabon) - La pandémie de COVID-19 menace de famine 250 millions de personnes supplémentaires et douche les espoirs d'éradiquer la pauvreté en 2030, a alerté mardi un expert de l'ONU, dans un nouveau rapport.

Ce rapport, présenté devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU par Olivier De Schutter, Rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains, a été préparé par son prédécesseur, Philip Alston.

Le document dénonce la manière dont les gouvernements ont tablé sur la croissance économique comme moyen de réduire la pauvreté.

Il relève que l'agenda 2030 de l'ONU reposant sur les Objectifs de développement durable prend appui sur une mesure de la pauvreté promue par la Banque mondiale, fixée à un niveau beaucoup trop bas, permettant aux gouvernements de se conforter dans l'illusion que des progrès significatifs sont réalisés dans la lutte contre la pauvreté.

Le rapport indique que la pandémie va faire croître les chiffres de l'extrême pauvreté de 176 millions d'individus.

Cette situation risque de renforcer l'exclusion que subissent de longue date les personnes ayant des faibles revenus, parmi lesquelles, les femmes, les travailleurs migrants et les réfugiés.

Le bilan catastrophique de la communauté internationale dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le mépris des vies humaines précède la pandémie, selon le rapport.

"De nombreux dirigeants, économistes et leaders d'opinion se sont félicités des progrès en matière de réduction de la pauvreté, qu'ils ont présenté comme une des grandes victoires de notre époque", note le rapport.

"La réalité, c'est que des milliards de personnes ne bénéficient pas d'une réelle égalité des chances, sont confrontées à des atteintes à leur dignité et affrontent la faim et le risque de décès prématurés, et ne jouissent pas des droits humains fondamentaux".

"Trop souvent, les dividendes de la croissance économique soit se font attendre, soit ne sont pas équitablement répartis", relève le document.

"L'économie mondiale a doublé depuis la fin de la guerre froide, mais la moitié de l'humanité vit encore sous le seuil de 5,50 dollars américains par jour, principalement, parce que les fruits de la croissance sont largement allés aux plus riches"

Le monde a besoin de nouvelles stratégies, d'une mobilisation plus forte, d'un renforcement du pouvoir des personnes en grande pauvreté et d'une meilleure reddition des comptes, si on veut cesser d'avancer tels des somnambules vers un échec assuré en continuant de produire des rapports sans relief", estime le rapport.

Dans ce renouveau, la justice fiscale est essentielle si l'on veut que les gouvernements puissent effectivement financer la protection sociale.

En 2015, les sociétés transnationales ont déclaré environ 40 pc de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, tandis que les taux moyens d'imposition sur les sociétés à l'échelle mondiale sont passés de 40,38 pc en 1980 à 24,19 pc en 2019.

M. De Schutter a également appelé à la mise sur pied d'un fonds mondial pour la protection sociale afin de soutenir les efforts des pays visant à garantir le droit à la sécurité sociale de leurs populations.

"La croissance seule, sans des politiques de redistribution beaucoup plus fortes, échouera à réduire efficacement la pauvreté", a averti M. De Schutter.

"Sur la base des taux de croissance historiques, l'éradication de la pauvreté mesurée à 5 dollars américains par jour prendra encore "200 ans, et exigera une multiplication par 173 du PIB mondial". Cela, ajoute-t-il, "est totalement irréaliste, car ne tient aucun compte de la dégradation environnementale qui accompagne la croissance économique, et n'intègre pas les impacts du changement climatique sur la pauvreté elle-même".

"Ce rapport montre que la pauvreté n'est pas seulement une question de revenus trop faibles. C'est aussi une question d'exclusion du pouvoir, de maltraitance institutionnelle et sociale et de discrimination. La pauvreté est le prix que nous payons pour des sociétés qui excluent des personnes dont les contributions ne sont pas reconnues. Eradiquer la pauvreté, c'est construire des sociétés inclusives qui passent d'une approche caritative à une approche d'autonomisation basée sur les droits", a dit M. De Schutter.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PKM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon