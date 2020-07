La BAD élève la Kényane Wambui Gichuri au poste de vice-présidente de l'agriculture, du développement humain et social

05 Juillet 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 5 juillet (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé la promotion de Wambui Gichuri au poste de vice-présidente par intérim, chargée de l’Agriculture, du développement humain et social, à compter du dimanche 5 juillet 2020.

Wambui a rejoint le Groupe de la BAD en 2018 en tant que directrice du développement de l'eau et de l'assainissement, et supervise actuellement le programme du secteur de l'eau de la Banque, d'un montant de plus de 4,5 milliards de dollars, qui couvre 44 pays et projets multinationaux.

Selon le canal médiatique de la Banque, Wambui supervise deux divisions : la division Développement, coordination et partenariats en matière d'eau, et la division Sécurité de l'eau et assainissement, ainsi que la division Facilité africaine de l'eau, un mécanisme de préparation de projets.

Elle dirige également le développement et la coordination du programme technique, gère les ressources humaines et le budget du département ainsi que le développement d'activités de partenariat étendues.

Son rôle de leadership comprend le dialogue politique dans le secteur de l'eau, le développement de la stratégie et des affaires, et la conduite d'innovations, a déclaré la BAD.

Avant de rejoindre la Banque, Wambui a travaillé pour la Banque mondiale où elle a occupé diverses fonctions pendant 20 ans, dont 17 ans dans la gestion des ressources en eau, l'approvisionnement, l'assainissement, l'irrigation et le drainage, avec une vaste expérience en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Wamgui est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université de Nairobi, au Kenya (1988), d'une licence en économie (1986) et d'une licence en économie et sociologie (1983) de la même université.

Commentant cette élévation, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré : "Je suis très heureux que Wambui ait accepté d'assumer ce rôle de vice-présidente par intérim.

"Le complexe de la vice-présidence sur l'agriculture, le développement humain et social loge certains de nos plus grands programmes et initiatives phares.

"Avec sa grande expérience, son leadership, ses compétences en gestion du personnel et sa forte capacité d'exécution, je suis sûre qu'elle contribuera à renforcer l'équipe et à accélérer l'exécution des programmes et initiatives essentiels".

FIN/INFOSPLUSGABON/MIO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon