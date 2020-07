Mauritanie: arrestations de 6 personnes après la volatilisation de 2,4 millions de dollars

05 Juillet 2020

Nouakchott, Mauritanie, 5 juillet (Infosplusgabon) - Six individus ont été arrêtés et placés en garde à vue après la découverte d’une soustraction présumée de 2,4 millions de dollars des caisses de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), rapporte, dimanche, la presse locale.

Cette affaire a connu de nouveaux développements depuis vendredi soir, suite à l’annonce de la découverte de la volatilisation d’un million de dollars américains en devises.

Les autorités de la Banque ont alors annoncé l’ouverture d’une enquête. Celle-ci est actuellement menée par la police judiciaire, sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Nouakchott/Ouest.

Le début des investigations « a permis de découvrir un détournement de 2,4 millions de dollars, l’usage de 500.000 dollars en faux billets et l’arrestation de six personnes, dont cinq extérieures à la Banque. Les premiers indices conduisent vers les infractions de détournement de fonds et contrefaçons de devises étrangères », selon le site d’informations en ligne « Sahara Médias », citant une source proche de l’enquête.

