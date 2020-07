Crise au Mali : l'Imam Dicko reçu samedi à Bamako par le président malien IBK

05 Juillet 2020

Bamako, Mali, 5 juillet (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, a reçu, samedi après-midi en audience, au palais présidentiel de Koulouba, sur les hauteurs de Bamako, l’Imam Mahmoud Dicko, parrain de la CMAS ( Coordination des mouvements et associations de soutien à l'Imam Dicko), a-t-on appris de source officielle.

Les deux personnalités ont échangé essentiellement sur les voies et moyens susceptibles de décrisper le climat socio-politique tendu au Mali depuis quelques temps, révèle la Cellule de la communication de la Présidence malienne.

A sa sortie de cet entretien, l'Imam Dicko a exprimé sa volonté et celle du président à trouver une solution dans la crise que connaît le Mali. "Nous allons trouver une solution, inch Allah. Mon rôle d'imam est de considérer la paix comme essentielle au Mali, dans la sous-région et dans la monde", a-t-il souligné.

Pour lui, chacun doit faire violence sur soi dans la respect mutuel pour résoudre cette crise.

L'influent Imam Dicko, ancien président du Haut conseil islamique du Mali (HCIM), est à la tête d'un mouvement de contestation contre Ibrahim Boubacar Kéita et son régime qu'il accuse de "mauvaise gouvernance" et de "mauvaise gestion" des multiples crises (sécuritaire, économiques, sociales et de l'éducation) que connaît le Mali.

Plusieurs partis politiques notamment de l'opposition et des associations de la société civile, regroupés au sein du M5-RFP (mouvement du 5 juin- rassemblement des forces patriotiques) sous l'autorité morale de l'Imam Dicko, ont organisé les 5 et 19 juin derniers des manifestations avec de dizaines milliers de personnes, pour réclamer la démission du Président Kéita et de son régime.

A ces occasions, l'imam avait appelé à maintes reprises, le Président Kéita à "écouter son peuple".

Suite aux interventions de la Communauté internationale et des leaders religieux et notabilités du pays, le M5-RFP a abandonné son mot d'ordre de démission du président mais a fait des propositions mercredi à l'attention du président malien.

Parmi ces propositions figurent la dissolution de l'Assemblée nationale contestée par la rue en raison du "tripatouillage" des résultats par la Cour constitutionnelle au profit du parti au pouvoir, le remplacement total des neuf membres de la Cour, la mise en place d'un gouvernement de transition avec un Premier ministre de plein pouvoir qui sortira des rangs du M5-RFP, et la mise en place d'un organe qui va remplacer l'Assemblée nationale.

Si ces revendication ne sont pas satisfaites, le M5-RFP organisera une manifestation le 10 juillet prochain pour réclamer le départ du pouvoir du, Président Kéita, à la tête de son pays depuis sept ans, selon ses responsables.

