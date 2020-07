COVID-19 : La pandémie affecte de manière disproportionnée les personnes démunies et vulnérables, selon le chef de l'ONU

01 Juillet 2020

New York, Etats-unis, 1er juillet (Infosplusgabon) - Abordant la question de l'élimination de la pauvreté mardi devant l'Assemblée générale, le chef de l'ONU, António Guterres, a averti que les impacts de la pandémie COVID-19 affectent «de manière disproportionnée les plus vulnérables à savoir les personnes vivant dans la pauvreté, les travailleurs pauvres, les femmes et les enfants, les personnes handicapées et autres groupes marginalisés ».

La réunion virtuelle de haut niveau des Nations unies a été présentée comme la première d'une série de dialogues politiques sur l'élimination de la pauvreté et a également servi d'inauguration officielle de l'Alliance pour l'élimination de la pauvreté, une initiative du président de l'Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande.

Dans ses propos, M. Guterres a noté que la pandémie a « mis à nu » des défis tels que les inégalités structurelles, les soins de santé inadéquats, le manque de protection sociale universelle et le fait que les sociétés paient un lourd tribut en conséquence.

La fin de la pauvreté est au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies et est le premier des Objectifs de développement durable (ODD). Malgré cela, la pauvreté et la faim, comme l'a rappelé le chef de l'ONU à son auditoire, sont en augmentation, après des décennies d’avancée.

Les plans de relance économique devraient accorder la priorité aux travailleurs à risque, tels que ceux du secteur informel ; protéger les micros, petites et moyennes entreprises, y compris celles appartenant à des femmes ; et impliquent une extension de la protection sociale universelle, a déclaré M. Guterres.

Le secrétaire général a également proposé un programme de sauvetage et de relance équivalent à plus de 10% de la valeur globale de l’économie mondiale.

Le chef de l'ONU a appelé à une meilleure coopération internationale ; à un soutien accru aux pays en développement en fournissant une aide financière et en allégeant ou en différant la dette extérieure et en orientant les économies vers une croissance verte et inclusive.

S'adressant à la réunion, M. Muhammad-Bande a décrit la pauvreté comme une "tache sur la conscience de l'humanité", qui est le déclencheur sous-jacent des conflits et des troubles civils, et "l'obstacle le plus redoutable" pour réaliser les ODD. La recherche, a-t-il affirmé, a montré qu'en raison de la forte baisse de l'activité économique résultant de la pandémie, plus de 850 millions de personnes risquent désormais de tomber dans la pauvreté.

L'Alliance pour l'élimination de la pauvreté, a-t-il poursuivi, est conçue pour aborder la question de la pauvreté sous tous les angles possibles, servir de forum pour le réseautage, le partage d'informations et pour faciliter le rapprochement entre les différents groupes.

M. Muhammad-Bande a souligné que l'Alliance sera le premier groupe des Nations unies à promouvoir l'élimination de la pauvreté, et offrira une opportunité majeure pour faire face à ce défi, qu'il a qualifié de "durable, complexe et multiforme".

