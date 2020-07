9,52 millions de dollars US du FAD pour améliorer la réponse coordonnée à la COVID-19 en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et aux Comores

01 Juillet 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 1er juillet (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration du Fonds africain de développement (FAD) a approuvé des subventions totalisant 9,52 millions de dollars US pour renforcer les ripostes à la pandémie de la COVID-19 en Afrique de l'Est et dans la Corne de l’Afrique, ainsi qu’aux Comores.

La subvention, approuvée le 26 juin, fait partie du mécanisme de réponse rapide (CRF) COVID-19 d’un montant de 10 milliards de dollars US approuvé par le Conseil d'administration en avril 2020 et complète l'appui direct de la Banque aux pays membres.

Selon le communique de la BAD, les bénéficiaires sont le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, la Somalie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda, tout en indiquant que le financement ira également à l'achat de fournitures médicales essentielles, notamment des kits de test et à la formation des agents de santé.

Les fonds seront utilisés pour renforcer les systèmes de santé et la surveillance des maladies, améliorer la prévention et la lutte contre les infections et améliorer la coordination régionale effectuée par la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour contenir les transmissions transfrontalières.

« L'objectif global de l'opération est de réduire l'incidence et la mortalité dans la région de l'Afrique de l'Est en raison de la pandémie de la COVID-19 et d'autres épidémies", a déclaré Martha Phiri, directrice du développement humain et social de la banque.

Le Secrétariat de la CAE recevra 8,79 millions de dollars US par tranches de 8,16 millions de dollars US et 629.582 dollars US, tandis que 729.581 dollars US iront à l'IGAD. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) sera l'agence d'exécution des activités de réponse d'urgence dans les Etats membres de la CAE et de l'IGAD, et aux Comores, tandis que les CER seront directement responsables de l'exécution des interventions transfrontalières.

Les pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique appliquent des mesures frontalières strictes pour atténuer les transmissions transfrontalières qui ont entraîné des perturbations dans la circulation des personnes, les flux commerciaux et l'accès aux biens essentiels.

Le projet s'attaquera donc à ces défis en améliorant les capacités de dépistage et de détection des cas aux postes frontaliers et en améliorant la coordination régionale.

Le projet aidera également la CAE et l'IGAD à déployer des systèmes régionaux de suivi numérique de la COVID-19 pour faciliter la surveillance transfrontalière. Les organismes régionaux seront ainsi mieux préparés à lutter contre les transmissions transfrontalières lors de futures pandémies.

Les subventions s'alignent sur les cinq engagements prioritaires de la Banque, en particulier pour améliorer la qualité de vie des populations africaines et pour faire progresser l'intégration régionale.

Le financement s'aligne également fortement sur le document de stratégie régionale pour l'Afrique de l'Est, qui appelle à une coopération renforcée dans la gestion des biens publics régionaux.

A la date du 28 juin, le nombre total de cas confirmés dans les 11 pays de la région s'élevait à 42 000, tandis que la nation insulaire des Comores a signalé 265 cas sur une population de 800.000 personnes.

