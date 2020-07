Des manifestations à Tripoli pour protester contre les coupures intempestives d'électricité

01 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 1er juillet (Infosplusgabon) - Avec l'installation de la saison estivale et avec elle la hausse de la consommation d'électricité, les coupures d'électricité ont repris de plus belle, entraînant des manifestations de citoyens à Tripoli qui demandent que le problème qui persiste depuis des années soit réglé, alors que le pays est confronté à un défi de production d'électricité de 2.500 mégawatts.

Des dizaines de manifestants ont poursuivi leurs protestations devant le siège du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale ce mercredi, pour la seconde journée consécutive pour exiger la solution du problème des pannes de courant et demander des comptes aux responsables de la Compagnie générale libyenne d'électricité, société étatique chargée de la gestion de l'électricité.

Mardi, les participants à la manifestation ont publié un communiqué intitulé "Déclaration du changement" pour exprimer leur rejet des pannes persistantes, fixant six demandes pour résoudre la crise, notamment "révoquer le Conseil de direction de la Compagnie générale d'électricité et la direction générale de l'entreprise, et renvoyer devant la justice les personnes impliquées dans les dommages causés au citoyen".

Les participants à la manifestation, représentés par le "Mouvement de changement", ont rejeté la poursuite des "honteuses" pannes de courant qu'ils expliquent par l'existence "d'un grave conflit au sein de la Compagnie d'électricité, qui a accru les souffrances des citoyens et causé des pertes matérielles, sanitaires et psychologiques", selon le communiqué.

De son côté, Le PDG de la Compagnie générale d'électricité, Ali Sassi, a déclaré que la société produisait 4.500 mégawatts contre un taux de consommation de 7.000 mégawatts, ce qui représente un déficit de 2.500 MW, ajoutant que le processus des coupures alternatives entre les régions est nécessaire à l'heure actuelle pour "préserver l'intégrité du réseau électrique".

Il a révélé, par ailleurs, le contenu de la réunion qu'il a tenue lundi avec l'ambassadeur de Turquie au siège de l'ambassade de Turquie à Tripoli, au cours de laquelle le diplomate turc a présenté une offre pour résoudre le problème d'électricité dans la région ouest du pays.

Le PDG de la Compagnie d'électricité a indiqué, dans un entretien avec la chaîne de télévision "Febrair", que la seule solution disponible pour résoudre partiellement la crise de l'électricité, bien que coûteuse, était l'offre faite par l'ambassadeur de Turquie, saluant les propositions turques, qu'il a décrites comme contribuant à soulager les souffrances des citoyens.

Il s'est engagé à les transmettre aux autorités compétentes du pays pour approbation en vue de leur mise en œuvre.

Les propositions turques portent sur la location de bateaux centrales électriques et l'achat de groupes électriques.

La Libye est confrontée ces dernières années à un important déficit d'électricité ayant entraîné des délestages intempestifs pouvant atteindre plus de 15 heures d'affilée, plongeant dans le noir total des régions entières.

Le chaos sécuritaire dans le pays, notamment les affrontements armés ont affecté l'infrastructure de base du secteur auquel s'ajoute l'arrêt des projets de construction de centrales électriques depuis 2011 dans le sillage de la révolution du 17 février 2011.

