Burkina Faso : 7 personnes tuées "sommairement" dans l’Est du pays (Association)

01 Juillet 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 1er juillet (Infosplusgabon) - Le Collectif contre l'Impunité et la Stigmatisation des Communautés (CISC) a dénoncé mercredi, des exécutions extra-judiciaires et sommaires sur sept membres de la communauté peule à Tanwalbougou, dans l’Est du Burkina Faso.

"Ce mardi matin 30 juin 2020, nous avons appris avec indignation et tristesse que certains éléments des Forces de défense et sécurité (FDS) ont exécuté froidement sept personnes sur les 12 qu'ils avaient enlevées hier chez le leader religieux de Tawalbougou. Les cinq autres ont été torturées et abandonnées dans un état critique dans le village de Matiacoali", souligne le CISC dans un communiqué.

Le motif des arrestations n’est pas encore connu et rien n'a été notifié à leurs familles, selon le CISC qui interpelle les FDS à faire leur travail dans le strict respect des codes de la République "car les exécutions extra-judiciaires sont indignes d'une Armée républicaine".

Le CISC "condamne avec la dernière énergie ces actes barbares dignes d'une attitude fasciste, et exige de l'Etat la fin immédiate de ces massacres et la sanction de tous les éléments qui s'adonnent à ces actes cruels de négation d'un État de droit".

Il invite les amis et partenaires du Burkina, "à mettre tout en œuvre pour que cessent immédiatement les exécutions extra-judiciaires car tout silence sur ces questions est un silence complice".

C’est dans cette même localité qu’une dizaine de suspects majoritairement des peuls, avaient été retrouvés morts dans des locaux de la gendarmerie, note-t-on.

