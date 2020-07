01 Juillet 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 1er juillet (Infosplusgabon) - La mobilisation des ressources pour le développement de l’espace G5 Sahel se poursuit, ont déclaré les chefs d’Etat du G5 Sahel réunis mardi à Nouakchott, en Mauritanie, en présence du président français.

Tout en se félicitant des efforts faits jusqu’ici par certains partenaires, les Chefs d’Etat rappellent l’importance du Programme d’Investissements Prioritaires (PIP) pour les populations du Sahel et pour la lutte contre le terrorisme et invitent la Communauté internationale à libérer l’ensemble des fonds promis lors du sommet de Nouakchott du 6 décembre 2018, indique le communiqué final de la rencontre.

"Les Chefs d’Etat se sont également félicités de la mise en place d’une approche territoriale intégrée en cohérence avec le Cadre d’Actions Prioritaires Intégré (CAPI) du G5 Sahel, adopté lors du sommet de février 2020 à Nouakchott, et appellent à sa mise en œuvre diligente", ajoute le communiqué.

En outre, les Chefs d’Etat se sont félicités de la nouvelle dynamique impulsée par la tenue de l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel le 25 février 2020 à Nouakchott, et ont salué la poursuite de la mise en œuvre des projets du Programme de Développement d’Urgence (PDU) par l’Alliance Sahel.

Conscients que la crise au Sahel est aussi une question de développement, les Chefs d’Etat ont salué la tenue, le 16 juin 2020, de la réunion des ministres en charge du développement des pays membres du G5 Sahel qui s’est penchée sur l’exécution du PIP.

"Ils ont instruit lesdits ministres d’accélérer la mise en œuvre des programmes de développement, en coordination avec les partenaires du G5 Sahel".

"Tout en se félicitant de la dynamique positive enclenchée, les Chefs d’Etat ont souligné le besoin d’intensification du combat sur tous les fronts des forces nationales et internationales contre les groupes terroristes et ont appelé à la poursuite de la mise en œuvre de la Feuille de route de Pau et du Plan d’action de la Force conjointe du G5 Sahel", note le communiqué.

