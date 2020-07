Le Nigeria met en garde contre la vulnérabilité des personnes âgées face au coronavirus

01 Juillet 2020

Abuja, Nigeria, 1er juillet (Infosplusgabon) - Le Centre nigérian de prévention et de contrôle des maladies (NCDC) a tiré la sonnette d'alarme sur la vulnérabilité des citoyens âgés de plus de 50 ans, qui meurent du coronavirus (Covid-19), alors que le Nigeria a enregistré, mardi, 561 nouveaux cas de cette maladie et 17 décès.

Trois Nigérians qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 50 ans, selon le NCDC, qui précise que le pays compte maintenant au total 25.694 cas confirmés dont 15.358 actifs, 9746 guéris et 590 décès.

Déjà, 134.257 tests de diagnostic du virus ont été réalisés à travers les 35 Etats de la fédération et le Territoire de la capitale fédérale (FCT).

Selon le NCDC, l'Etat de Lagos a signalé le plus grand nombre d'infections avec 200 nouveaux cas, suivi de l'Etat d'Edo, avec 119 nouvelles infections.

La répartition des cas dans les autres Etats est établie comme suit : Kaduna -52; FCT-52; Niger-32; Ogun-19; Ondo-16; Imo-14; Plateau-11; Abia-8; Oyo-8; Bayelsa-7; Katsina-6; Kano-5; Bauchi-3; Osun-3; Kebbi-3; Borno-2 et Jigawa-1.

Le NCDC a demandé aux Nigérians de prendre leurs précautions pour protéger leurs parents plus âgés, notamment en portant un masque en public, en se lavant les mains et en maintenant une distance physique de deux mètres entre eux.

“Assurez-vous que si vous devez partager des toilettes ou une salle de bain avec d'autres, qu'ils sont propres après chaque utilisation. Si possible, pensez à établir une liste pour le bain3.

“Encouragez le lavage des mains avec de l'eau et du savon par tous les membres de la famille et désinfectez fréquemment les surfaces comme les poignées de porte, les interrupteurs, les télécommandes de la télé etc. tout au long de la journée. Aérez bien les pièces et réduisez le temps passé dans des espaces fermés comme la cuisine, la salle de bain et les coins salons".

“Si possible, dormez dans un lit différent et efforcez-vous de maintenir la distanciation physique même si vous vous trouvez dans la même maison. Ne partagez pas les serviettes et les draps ou n'utilisez pas les couverts, les verres etc" a recommandé l'agence.

Le NCDC a fait savoir qu'il n'est propriétaire d'aucun centre de traitement ou de quarantaine utilisé dans le pays et qu'ils relèvent de la responsabilité des gouvernements des Etats ou des hôpitaux universitaires compétents.

Le NCDC note qu'il se contente de faire des recommandations sur l'installation des centres d'isolement standard, la prise en charge national des cas et la formation du personnel de santé à travers le pays.

