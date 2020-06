COVID-19 : 158 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 13 guéris et un décès enregistrés mardi au Congo

30 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 30 juin (Infosplusgabon) - Le ministère congolais de la Santé et de la Population a annoncé mardi à Brazzaville que le pays a enregistré ce jour 158 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 13 guéris et un décès.

Selon le bilan épidémiologique établi par le coordonnateur technique national de riposte contre la COVID-19, le Dr Gilbert Ndziessi, le Congo compte ce mardi 1382 cas confirmés, dont 486 guéris et 41 décès.

Selon lui, la majorité des personnes touchées par le coronavirus sont concentrées dans les deux plus grandes villes du pays, que sont: Brazzaville, la capitale et Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du pays, au sud.

En rappel, neuf des 12 départements du Congo sont touchés par la pandémie.

