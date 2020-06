Près de 140 migrants clandestins secourus au large des côtes tunisiennes

30 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 30 juin (Infosplusgabon) - Des unités de la Marine tunisienne ont secouru 139 migrants clandestins dont l'âge varie entre 18 et 51 ans au large des côtes de l'île tunisienne de Kerkennah, au sud-est de la Tunisie après le chavirement de leur embarcation, a annoncé, mardi, le porte-parole de la gendarmerie, Hossameddine Jebabli.

Des garde-côtes tunisiens qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, ont déjoué trois tentatives de navigation clandestine vers les côtes européennes et arrêté 139 personnes secourues en mer dont 42 de différentes nationalités des pays au sud du Sahara et 97 Tunisiens, a-t-il précisé.

Une somme d'argent en devises étrangères et en monnaie locale a été saisie, a indiqué la même source, ajoutant que le parquet général a demandé que des mesures réglementaires soient prises à leur égard. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux qui suit les opérations de migration clandestine avait estimé, en mai dernier, qu'avec l'approche de l'été et la dégradation de la situation sociale et économique en Tunisie, les vagues de migration allaient s'accroître.

