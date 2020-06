Coronavirus : Le nombre de décès dus à la pandémie au Kenya s'élève à 148 et le nombre d’infections atteint 6 366

30 Juin 2020

Nairobi, Kenya, 30 juin (Infosplusgabon) - Le nombre de personnes qui ont succombé au coronavirus au Kenya est passé mardi à 148 et 176 nouvelles infections ont été diagnostiquées.

Dr Rashid Aman, secrétaire administratif en chef de la santé (CAS), a déclaré que les nouveaux cas positifs ont fait passer le nombre de cas à 6 366, sur la base de 2 419 échantillons testés depuis lundi.

S'exprimant lors de la mise à jour quotidienne sur l'état de la pandémie, Dr Aman a indiqué que 26 patients avaient également été libérés, ce qui porte le nombre de guérisons du virus dans le pays à 2039.

Il a exhorté les Kényans à respecter strictement les mesures fixées par le ministère et les restrictions visant à éradiquer la pandémie.

« Jusqu'à ce que les résultats des recherches soient connus, nous continuerons à exhorter les populations à respecter strictement les mesures de confinement », a-t-il affirmé.

Parmi les mesures strictes mises en place par les autorités kényanes pour lutter contre le virus figurent un couvre-feu nocturne et l'arrêt des mouvements à destination et en provenance des comtés de Nairobi, Mandera et Mombasa.

Les trois comtés ont enregistré les taux les plus élevés de nouvelles infections depuis que le premier cas dans le pays a été signalé le 12 mars.

Les écoles et autres établissements d'enseignement ont également été fermés.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PKM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon