La CAN 2021 de football reportée d’une année

30 Juin 2020

Dakar, Sénégal, 30 juin (Infosplusgabon) - La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football initialement prévue en janvier 2021 a été reportée d’une année et devrait se tenir en janvier 2022, toujours au Cameroun. Ainsi en a décidé de comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), lors d’une visioconférence en raison de la pandémie de la Covid 19, ce mardi.

Quant au championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui met en lice les sélections composées de joueurs évoluant dans leur championnat national, il se tiendra en janvier 2021, également au Cameroun.

Le comité exécutif de la CAF s’est dit « satisfait des autorités camerounaises pour leur engagement dans l’accueil des deux compétitions », annonce l’instance dirigeante du football africain dans un communiqué. Selon lui, « le Cameroun est prêt à accueillir l’une ou l’autre compétition et respecte le calendrier prévu ».

Pour ce qui est des compétitions interclubs, le comité exécutif de la CAF a annoncé qu’elles reprendront en septembre et que les demi-finales se disputeront en un seul et unique match. Si le lieu du Final Four de la Ligue des champions reste à être déterminé, celui de la Coupe de la Confédération se tiendra au Maroc.

Au cours de sa visioconférence de ce mardi, le comité exécutif de la CAF a également décidé d’annuler la CAN féminine qui devait se disputer cette année, « en raison de la situation (sanitaire) sans précédent ». Il a aussi annoncé le lancement, dès l’année prochaine, d’une ligue des champions féminine de la CAF.

Par ailleurs, il a été retenu que l’assemblée générale élective se tiendra le 12 mars 2021. Concernant les Caf Awards récompensant notamment le footballeur africain de l’année, l’édition de cette année a été reporté.

Pour aider ses fédérations membres à faire face à la Covid-19, la CAF a décidé d’allouer 300 000 dollars à chacune d’elles.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PKM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon