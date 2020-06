Léger remaniement ministériel au Niger

30 Juin 2020

Niamey, Niger, 30 juin (Infosplusgabon) - Le président nigérien Issoufou Mahamadou a procédé lundi soir à un réaménagement technique de son Gouvernement marqué par l’entrée de deux nouvelles personnalités et le départ du ministre d’État à l’Intérieur, Bazoum Mohamed, candidat du parti au pouvoir à la prochaine élection présidentielle.

Bazoum Mohamed est remplacé au poste du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation par M. Alkache Alhada, précédemment ministre délégué à l’Intérieur.

Le défunt ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale, M. Mohamed Ben Omar, est remplacé à ce poste par M. Mohamed Boucha, précédemment ministre délégué chargé de l’Élevage.

La ministre de l’Énergie, Mme Amina Moumouni, et celle de la Population, Mme Amadou Aïssata, permutent leurs postes respectifs.

Comme nouvelles entrées dans le Gouvernement, on note l'arrivée de MM. Boureima Souleymane au ministère de l’Entrepreneuriat des Jeunes et de Ali Gonki comme ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, chargé de l’Élevage.

