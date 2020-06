30 millions de dollars pour le développement des PME africaines

27 Juin 2020

Paris, France, 27 juin (Infosplusgabon) – La filiale de l’agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco, va participer à hauteur de 30 millions de dollars dans le fonds panafricain AfricInvest IV pour soutenir le développement d'entreprises locales et régionales fortes, orientées vers les consommateurs, dans toute l'Afrique.

« Ce projet devrait contribuer à l'atteinte de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD), dont le 8 "Travail décent et croissance économique" et le 9 "Industrie, innovation et infrastructure" et devrait soutenir la création d'emplois, y compris l'emploi des femmes, principalement dans les entreprises bénéficiaires », a indiqué, vendredi, Proparco dans un communiqué transmis à Paris.

Proparco a ajouté qu’elle soutiendra AfricInvest, un des pionniers du capital-investissement en Afrique fondé en 1994 en Tunisie, et les sociétés en portefeuille dans l'amélioration des normes environnementales, sociales et de gouvernance, des pratiques de gestion et dans l'évaluation de leur impact sur le développement.

Dans le cadre de l'initiative française Choose Africa, a souligné la filiale de l’AFD, cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Proparco sur le continent africain, où les entreprises ont des difficultés à accéder à des financements à long terme et soutient l'émergence et la croissance de PME dans des secteurs privilégiés du groupe AFD, tels que l'enseignement supérieur ou la santé.

« Le secteur privé représente le principal moteur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté en Afrique, et les petites et moyennes entreprises constituent la majorité du tissu économique africain. Leur accès au capital est crucial, et sa rareté reste le principal obstacle à la croissance. », a soutenu Proparco.

