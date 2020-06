Congo : Les agents des impôts invités à améliorer leurs performances

27 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 27 juin (Infosplusgabon) - Le ministre congolais délégué au Budget, Ludovic Ngatsé, en visite de travail à Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du pays au Sud, les 25 et 26 juin, a invité les responsables des structures des impôts d’être à la hauteur de leurs responsabilités, estimant que du fait de la pandémie du coronavirus et des mesures de confinement les performances n’étaient pas bonnes pour les mois d’avril et mai, a annoncé, samedi, la radio publique.

‘’ Nos performances du fait de la pandémie du coronavirus et des mesures de confinement n’étaient pas bonnes pour les mois d’avril et mai. Donc, nous devons travailler d’arrache-pied pour que nos services puissent récupérer ce manque à gagner qui est quand même important ‘’, a déploré Ludovic Ngatsé.

En dépit du grand potentiel dont dispose les centres des impôts dans la ville, les performances restent malheureusement en deçà des attentes. ‘’ Le constat fait montre que nous ne sommes pas suffisamment organisés pour atteindre les résultats qui sont attendus. Et donc cette visite avec le directeur général des impôts et des domaines lui-même vise à mettre les points sur les i afin que chacun prenne conscience de ses responsabilités », a-t-il signifié.

Le ministre congolais délégué au budget a évoqué l’amélioration des conditions de travail de certaines structures sous tutelle. ’’Une bonne moitié de nos structures travaillent dans des conditions optimales. Cependant, il est à déplorer que 30 à 40% de nos structures ont besoin qu’on puisse investir de manière à permettre aux agents de travailler dans des conditions optimales ‘’, a-t-il poursuivi.

