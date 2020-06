La Banque mondiale accorde 150 millions de dollars US à la Guinée Conakry

27 Juin 2020

Conakry, Guinée, 27 juin (Infosplusgabon) - La Guinée et le Groupe de la Banque mondiale (BM) ont signé, jeudi, au palais Sékoutouréya sous les yeux du président Alpha Condé, trois conventions de financement de près de 150 millions de dollars US, selon un communiqué du bureau de presse de la présidence de la République.

La première convention porte sur l’autonomisation des femmes pour un montant de 60 millions de dollars US, tandis que la seconde concerne le projet de riposte à la Covid-19 pour 70 millions de dollars US.

La troisième convention d’une valeur de 10,9 millions de dollars US se situe dans le programme de financement du projet de préparation et de la riposte à la Covid-19 en Guinée.

Les trois conventions ont été signées par le ministre guinéen de l’Economie et des Finances, Mamady Camara, et le représentant de la BM en Guinée, Nestor Coffi.

Le ministre a indiqué que ces trois conventions de financement allaient permettre d’appuyer les efforts du pays dans la riposte à la Covid-19 sur son volet social et économique.

Le renforcement de l’autonomisation des femmes, a-t-il dit, est un programme très important parce qu’il prend en charge la jeune fille qui est souvent déscolarisée contre son gré et qui est aussi souvent mariée avant l’âge autorisé.

Le ministre a dit que la BM a fait beaucoup d’efforts pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19.

«Au-delà de ces trois conventions, nous avons déjà discuté et préparé avec l’équipe un appui budgétaire qui sera débloqué au mois de juillet, de l’ordre de 80 millions de dollars US. Et il y a d’autres aspects que nous allons discuter qui va permettre à la Guinée d’avoir une enveloppe financière égale à sa dotation pour un montant de 450 millions de dollars US », a-t-il souligné.

Pour sa part, le représentant résident de la BM a rassuré de «la bonne santé » de la coopération économique avec la Guinée.

La pandémie de la Covid-19 a-t-il expliqué, a imposé des ajustements de notre programme. Mais avec la Guinée, grâce au dialogue fructueux, nous avons réussi à faire ce que les gens nous imposaient en matière sanitaire, mais aussi, travailler sur les enjeux de développement à long terme.

La signature des trois conventions a eu lieu au lendemain de l’annonce par le gouvernement du décaissement de près de 9 milliards de francs CFA pour la phase 2 de riposte au Covid-19 dans le pays.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ONB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon