Le président tchadien Idriss Déby élevé au titre de maréchal

27 Juin 2020

N'Djamena, Tchad, 27 juin (Infosplusgabon) – Le président tchadien, Idriss Déby Itno, général des Armées, a été élevé par les députés au titre de maréchal du Tchad à l’issue d’une résolution adoptée au cours d’une session de l’Assemblée nationale qui s’est tenue, vendredi, dans la capitale tchadienne.

« Un rêve est devenu réalité. C’est une journée mémorable parce que, c’est la première fois, de mémoire que l’Assemblée nationale décide d’élever à un titre honorifique et de dignité, un soldat qui a énormément donné pour son pays et pour le continent africain. Quand quelqu’un a apporté une contribution d’une grande qualité, qui a défendu les autres pays africains, qui a défendu le Tchad, il faut lui reconnaître cela pendant qu’il est vivant », a affirmé le président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi, à l’issue du vote.

La résolution, votée à l’unanimité par les 158 députés présents, après le départ en pleine séance de Saleh Kebzabo, président du parti de l’opposition, l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), pour dénoncer la procédure adoptée, stipule en son article 1er qu'est « élevé à la dignité de maréchal pour services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le général d'armée, Idriss Déby Itno ».

L’idée d’élever le président Idriss Déby au titre de Maréchal a été soufflée dans le discours du président de l’Assemblée nationale, le 6 avril dernier, lorsqu'une délégation des députés de l’opposition démocratique et de la majorité présidentielle s’est rendue à Baga Sola, dans la province du Lac, où elle a rencontré le chef de l'Etat, Idriss Déby en opération « Colère de Bohoma » après l’attaque de Boko Haram contre les forces de défense et de sécurité dans cette localité et qui a fait une centaine de morts parmi les soldats tchadiens.

Le président du parlement tchadien, Haroun Kabadi, député du Mouvement patriotique du Salut (MPS-parti au pouvoir) qui a la majorité absolue à l’Assemblée nationale, a ajouté qu’il reste à adopter une loi qui servira à déterminer clairement les privilèges pour le récipiendaire et les membres de sa famille.

Une cérémonie d'élévation sera organisée pour remettre le titre du Maréchal du Tchad officiellement au général Idriss Déby Itno, chef de l’Etat, chef suprême des armées, et chef du gouvernement.

