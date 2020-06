L'ambassade des Etats-Unis en Libye solidaire avec la NOC contre la présence de mercenaires sur des sites pétroliers

27 Juin 2020

Tripoli, Libye, 27 juin (Infosplusgabon) - L'ambassade des Etats-Unis en Libye a renouvelé le plein soutien de Washington à la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC, préoccupée par la présence de mercenaires, dont des Russes, sur le champ pétrolier d'al-Charara, au Sud-Ouest de la Libye.

Un communiqué de l'ambassade américaine publiée samedi soir dénonce "une campagne sans précédent soutenue de l'étranger pour saper le secteur de l'énergie en Libye et empêcher la reprise de la production de pétrole", soulignant que Washington partage la "profonde préoccupation concernant l'intervention honteuse du Groupe Wagner et d'autres mercenaires étrangers, contre les employés de la Compagnie et des installations dans le champ pétrolier d'al-Charara, ce qui constitue une attaque directe contre la souveraineté et la prospérité de la Libye".

La mission diplomatique américaine regrette que "les parties libyennes n'aient pas été en mesure de trouver une solution qui lèverait le blocus inutile du pétrole et du gaz et permettrait à la Compagnie nationale de pétrole de reprendre son travail vital dans tout le pays au nom de tous les Libyens".

Elle souligne que "permettre à la Compagnie nationale libyenne de pétrole de reprendre ses activités est une condition préalable au consensus libyen, qui est devenu un besoin urgent de répartir équitablement les richesses du pays, ajoutant que "plus la période où la production pétrolière libyenne reste otage d'intérêts étrangers, plus il faut de temps à la Libye pour récupérer économiquement et payer les salaires du secteur public, améliorer les infrastructures et prendre en charge les coûts d'importation de nourriture et de médicaments vitaux".

L'ambassade des Etats-Unis déclare que permettre à la NOC de reprendre immédiatement ses opérations est une "étape critique pour rétablir la souveraineté libyenne" et une garantie cruciale pour empêcher de nouvelles manipulations étrangères et une action militaire.

La Compagnie nationale libyenne de pétrole se déclare préoccupée, samedi, par la présence de mercenaires russes et étrangers dans le champ pétrolier d'al-Charara, après qu'un convoi de dizaines de véhicules militaires est entré sur le champ jeudi soir, pour se réunir avec des représentants des gardes des installations pétrolières.

"Le pétrole libyen appartient au peuple libyen, et je rejette toute tentative de quelconque pays étranger d'empêcher la reprise de la production pétrolière", a déclaré le président de la Compagnie nationale libyenne de pétrole, Mustapha Sanalla.

