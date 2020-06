La FIFA reporte sa trêve internationale de septembre pour la CAF

27 Juin 2020

Dakar, Sénégal, 27 juin (Infosplusgabon) - La FIFA a décidé ce jeudi de « reporter » sans fixer de nouvelle date la trêve internationale de septembre prochain sur laquelle la Confédération africaine de football (CAF) comptait pour faire jouer les 3ème et 4ème journées (sur les 6 restantes) des éliminatoires de la CAN 2021 prévue au Cameroun.

Désormais donc, une réelle menace pèse sur la tenue de cette CAN qui doit se disputer du 9 janvier au 6 février 2021.

On rappelle que ces deux journées initialement prévues en mars dernier avaient été reportées du fait de la pandémie de la Covid 19.

Curieusement, cette décision de mettre entre parenthèses la fenêtre internationale ne concerne que la CAF et trois autres confédérations « mineures » (Asie, Concacaf et Océanie) mais pas l’UEFA (Europe) ni la Conmebol (Amérique du Sud).

Cependant, la CAF pourra bénéficier, selon la FIFA, de sept jours supplémentaires en juin 2021 pour faire disputer 4 journées et non plus 2.

Dans tous les cas, on y verra plus clair mardi prochain, 30 juin, au sortir de la réunion du comité exécutif de la CAF qui devrait trancher la question.

