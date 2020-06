Congo : Ouverture pour octobre prochain de l’université Denis Sassou-Nguesso de Kintélé

26 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 26 juin (Infosplusgabon) - Le ministre congolais de l’Aménagement, de l’Equipement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya, a annoncé, vendredi à Brazzaville, l’ouverture pour octobre prochain de l’université Denis Sassou-Nguesso de Kintélé, banlieue nord de la capitale congolaise.

Selon lui, l’avancement des travaux était appréciable, ainsi que le rythme des travaux sur le projet qui promet l’ouverture des portes à la prochaine rentrée académique.

‘’ Ces projets sont de grande importance pour le gouvernement, ils se feront en plusieurs phases. La première phase devrait être rendue disponible dans sa livraison pour cette prochaine rentrée scolaire, le président y tient. Cette première phase concerne la réalisation de 4 à 3 facultés, écoles ou instituts sur les 10 facultés. Ainsi nous sommes venus voir le niveau d’avancement à mi-parcours de ces travaux‘’, a déclaré Jean Jacques Bouya, lors de sa visite à l’Université Denis Sassou Nguesso.

Au cours de cette visite, Jean Jacques Bouya a évoqué aussi l’évolution progressive de certains bâtiments’’. Nous sommes presque à 95% des travaux dont trois facultés y compris l’aménagement extérieur, le quatrième bâtiment est à 58%. Le rythme de travaux est appréciable, l’entreprise fait son travail et nous pensons que d’ici 4 ou 3 mois nous serons au rendez-vous de la prochaine rentrée scolaire si l’effort financier est maintenu‘’, a-t-il poursuivi.

Le ministre de l’Aménagement, de l’Equipement du territoire des grands travaux a révélé que les équipements pour garnir les salles étaient effectifs. Il a par ailleurs encouragé les ouvriers à travailler d’arrache-pied avant que n’arrive la saison de pluie, pour traiter l’érosion qui s’était créée dans les environs de l’université. Le but de cette visite est de fixer les objectifs de l’ouverture la prochaine année académique.

La Banque mondiale accorde 150 millions de dollars US à la Guinée

Conakry, Guinée, 26 juin (Infosplusgabon) - La Guinée et le Groupe de la Banque mondiale (BM) ont signé, jeudi, au palais Sékoutouréya sous les yeux du président Alpha Condé, trois conventions de financement de près de 150 millions de dollars US, selon un communiqué du bureau de presse de la présidence de la République.

La première convention porte sur l’autonomisation des femmes pour un montant de 60 millions de dollars US, tandis que la seconde concerne le projet de riposte à la Covid-19 pour 70 millions de dollars US.

La troisième convention d’une valeur de 10,9 millions de dollars US se situe dans le programme de financement du projet de préparation et de la riposte à la Covid-19 en Guinée.

Les trois conventions ont été signées par le ministre guinéen de l’Economie et des Finances, Mamady Camara, et le représentant de la BM en Guinée, Nestor Coffi.

Le ministre a indiqué que ces trois conventions de financement allaient permettre d’appuyer les efforts du pays dans la riposte à la Covid-19 sur son volet social et économique.

Le renforcement de l’autonomisation des femmes, a-t-il dit, est un programme très important parce qu’il prend en charge la jeune fille qui est souvent déscolarisée contre son gré et qui est aussi souvent mariée avant l’âge autorisé.

Le ministre a dit que la BM a fait beaucoup d’efforts pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19.

«Au-delà de ces trois conventions, nous avons déjà discuté et préparé avec l’équipe un appui budgétaire qui sera débloqué au mois de juillet, de l’ordre de 80 millions de dollars US. Et il y a d’autres aspects que nous allons discuter qui va permettre à la Guinée d’avoir une enveloppe financière égale à sa dotation pour un montant de 450 millions de dollars US », a-t-il souligné.

Pour sa part, le représentant résident de la BM a rassuré de «la bonne santé » de la coopération économique avec la Guinée.

La pandémie de la Covid-19 a-t-il expliqué, a imposé des ajustements de notre programme. Mais avec la Guinée, grâce au dialogue fructueux, nous avons réussi à faire ce que les gens nous imposaient en matière sanitaire, mais aussi, travailler sur les enjeux de développement à long terme.

La signature des trois conventions a eu lieu au lendemain de l’annonce par le gouvernement du décaissement de près de 9 milliards de francs CFA pour la phase 2 de riposte au Covid-19 dans le pays.

