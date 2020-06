COVID-19 : 50 millions de dollars de la Banque mondiale au Congo pour la lutte contre le coronavirus

26 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 26 juin (Infosplusgabon) - L’Association internationale de développement (IDA), l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres, vient octroyer au Congo, 50 millions de dollars en vue de mettre en place le Projet Lisungi de riposte d’urgence à la Covid-19 (Plruc) destiné à renforcer la résilience des ménages face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) dans le pays, a-t-on appris, jeudi à Brazzaville, auprès du ministère congolais des Finances et du Budget.

Le Plruc apportera un soutien financier temporaire aux ménages pauvres et vulnérables touchés par la crise sanitaire et économique dans certaines zones du pays. A cet effet, près de 200.000 ménages bénéficieront d’un transfert monétaire d’urgence et unique de 50.000 F CFA et d’une campagne de communication sur les mesures d’hygiène et d’assainissement.

‘’ En raison de l’impact de la pandémie à coronavirus sur le revenu des ménages, il est important de mettre en place des filets de protection sociale pour protéger les pauvres et les personnes vulnérables dans ce moment de crise ‘’, a expliqué Jean-Christophe Carret, directeur des opérations de la Banque mondiale (BM) pour le Congo, la RDC, la RCA et le Burundi.

Pour ce faire, le projet utilisera les paiements électroniques sur téléphones mobiles, ainsi que quelques prestataires de services de paiement pour élargir la couverture du projet. Aussi, il apportera un soutien à des activités génératrices de revenus des femmes et des groupes marginalisés, notamment à travers la formation en littératie financière, l’élaboration d’un plan d’affaires, et autres compétences techniques.

Etant l’une des principales sources de financement et de connaissance pour les économies en développement, la BM prend des mesures rapides et de grande envergure en vue d’aider ces pays à renforcer leur action contre la pandémie.

‘’ Nous nous attachons à appuyer les interventions de santé publique et à garantir la circulation de fournitures médicales de première nécessité tout en soutenant le secteur privé pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités et maintenir les emplois», indique un communiqué de la Banque mondiale.

En outre, la BM prévoit de déployer jusqu’à 160 milliards de dollars de financement au cours des 15 prochains mois, dans le but d’aider plus de cent pays à protéger les populations pauvres et vulnérables, soutenir les entreprises et favoriser le redressement de l’économie. Ce montant comprend 50 milliards de dollars sous forme de nouveaux dons et crédits hautement concessionnels fournis par l’IDA.

Fondée en 1960, l’IDA accorde des dons et des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêts en faveur de projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis.

