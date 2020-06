Mali : Reprise prochaine du championnat national de football du Mali

25 Juin 2020

Bamako, Mali, 25 juin (Infosplusgabon) - Suspendu depuis le mois de mars dernier pour cause de la pandémie de la Covid-19, le championnat national de football du Mali reprendra bientôt, le comité scientifique Covid-19 du ministère malien de la Santé ayant donné son avis favorable en réponse à une requête de la fédération malienne de football (FEMAFOOT) à cet effet.

Dans un courriel, daté du jeudi dernier, adressé à la FEMAFOOT, le Comité scientifique estime "scientifiquement fondé des mesures proposées pour réduire les risques de propagation de la maladie du Covid-19 à travers les regroupements sportifs".

Ainsi, la reprise de la compétition sera encadrée d’une batterie de mesures sanitaires recommandées par le comité scientifique Covid-19, notamment la tenue de tests réguliers de dépistages des acteurs et officiels, le déroulement des matchs à huis clos, le respect des gestes barrières, c’est-à-dire s’abstenir d’accolades et de poignée de main avant et après les matchs.

Après, l’aval du comité scientifique, la FEMAFOOT devra attendre dans les prochains jours l’autorisation de réouverture des stades par le ministère malien en charge des Sports, afin de programmer la reprise des matchs.

On rappelle que la tendance de reprise des championnats nationaux est d’actualité dans plusieurs autres pays africains comme le Sénégal, la Mauritanie ou le Maroc où la date du 30 juillet prochain est déjà annoncée par le ministère des Sports.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon