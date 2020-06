Résultats et classement à l’issue de la 30ème et dernière Journée du championnat de football burundais de Ligue A

Bujumbura, Burundi,25 juin (Infosplusgabon) - Voici les résultats et le classement définitif de l'édition 2019-2020 du championnat national de football masculin de Ligue A du Burundi, à l'issue de la 30ème et dernière journée, jouée mercredi et jeudi:

Voici les différents résultats:

Les Lierres - Aigle Noir 1-6

Vital’O FC - Rukinzo FC 4-2

Burundi Sport Dynamic - Inter Stars 2-1

Flambeau du centre - Ngozi City 5-1

Musongati FC - Bujumbura City 2-3

Olympic Star - Messager Ngozi 2-3

Lydia Ludic Burundi - Kayanza United 3-2

Classement: 1er Le Messager Ngozi 64 pts, 2e Musongati FC 56 pts, 3e Aigle Noir 48 pts, 4e Burundi sport Dynamic 48 pts, 5e Flambeau du Centre 48 pts, 6e Vital’O FC 44 pts, 7e Bujumbura City 43 pts, 8e Olympic Stars 39 pts, 9e Rukinzo FC 39 pts, 10e Bumamuru FC 38 pts, 11e Inter Stars 38 pts, 12e Kayanza United 37 pts, 13e Athletico Academy 36 pts, 14e Lydia Ludic Burundi 35 pts, 15e Ngozi City 22 pts et 16e Les Lierres 20 pts.

