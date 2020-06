La BOAD approuve de nouveaux financements de projets pour 228 milliards F CFA

25 Juin 2020

Lomé, Togo, 25 juin (Infosplusgabon) - La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé, mercredi, à Lomé, son siège, de nouveaux financements de projets de développement pour un montant global de 228 milliards de FCFA, a-t-on appris, à l’issue de la 117ème session ordinaire de l’institution financière, tenue en visioconférence pour cause de la pandémie du coronavirus.

Ces financements portent sur huit prêts à moyen et long termes d’un montant de 118 milliards FCFA, un prêt à court terme d’un montant de 10 milliards FCFA et un programme de soutien au secteur privé de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) d’un montant de 100 milliards FCFA, indique la BOAD.

Les projets concernent, entre autres, un bassin d’irrigation, l’aménagement et le bitumage de routes, l’énergie (centrale thermique et gaz), la construction d’un complexe hôtelier et sportif ainsi que l’octroi de lignes de crédits en faveur des banques et institutions financières, en vue du refinancement des économies de la sous-région.

Le Mali, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Niger, le Sénégal et le Togo figurent parmi les pays bénéficiaires.

Selon l’institution financière ouest-africaine, ces nouveaux financements portent à 6 235,8 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD.

La Banque ouest-africaine de développement, bras financier des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest- africaine, a pour ambition le financement des projets de développement de la sous-région.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon