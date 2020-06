31 nouvelles infections au coronavirus enregistrées en Libye

25 Juin 2020

Tripoli, Libye, 25 juin (Infosplusgabon) - La Libye a enregistré 31 nouvelles infections au coronavirus, six nouvelles guérisons et un nouveau décès, a annoncé jeudi le Centre national de lutte contre les maladies, ce qui porte à 670 le nombre total des infections confirmées dépistées dans le pays, celui des guérisons à 138 et les décès à 17.

Dans un communiqué, le Centre précise qu'il a reçu mercredi 1005 échantillons à tester, dont 974 ont donné des résultats négatifs.

