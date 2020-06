L'opposition rejette la date retenue pour la présidentielle en Guinée

25 Juin 2020

Conakry, Guinée,25 juin (Infosplusgabon) - Dans une déclaration publiée mercredi, l’opposition politique guinéenne a rejeté la date du 18 octobre prochain, annoncée récemment par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour la tenue du premier tour de l’élection présidentielle.

L’opposition exige l’annulation du double scrutin du 22 mars dernier qu’elle a boycotté et qui a permis le renouvellement de l’Assemblée nationale et le vote pour la nouvelle Constitution qui a remplacé celle de 2010.

Les partis membres de l’opposition politique dénoncent le chronogramme diffusé par la CENI qui, selon eux, viole la loi électorale et ignore la situation politique et sanitaire du pays pour fixer, sans concertation préalable avec les autres acteurs politiques, la date de l’élection présidentielle au 18 octobre 2020.

Ils estiment qu’il est inadmissible que le président de la CENI, sans concertation préalable avec la classe politique, saisisse la Cour constitutionnelle d’une requête pour solliciter l’autorisation de supprimer purement et simplement les délais légaux fixés par le code électoral.

"Il est aussi scandaleux de constater que la Cour constitutionnelle autorise cette suppression sans base légale ni consensus politique, comme si les dispositions de la loi organique fixant les différents délais étaient des dispositions supplétives auxquelles on peut déroger par une volonté contraire", lit-on dans la déclaration.

Dans la perspective de participer à des élections apaisées, inclusives, libres et transparentes, l’opposition déclare rejeter "ce chronogramme illégal" et exige l’annulation du double scrutin du 22 mars par la dissolution de l’Assemblée nationale et de la loi fondamentale qui en sont issues.

Elle exige également la libération et l’arrêt des poursuites contre les militants du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), détenus ou poursuivis pour leurs activités contre le troisième mandat, qu'elle suspecte le président Alpha Condé de vouloir briguer.

Les partis de l’opposition politique exigent, entre autres, l’ouverture d’un dialogue politique sous les auspices de la communauté internationale pour identifier et mettre en œuvre toutes les actions permettant à la Guinée de disposer d’un fichier électoral sincère et consensuel, un chronogramme réaliste, légal et consensuel.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLK/GABON2020

