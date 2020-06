Tremblement de terre à Accra, au Ghana

25 Juin 2020

Accra, Ghana, 25 juin (Infosplusgabon) - Une partie de la capitale ghanéenne, Accra, et des régions Centre et du Grand Accra ont été secouées mercredi soir par un tremblement de terre, rapporte la presse locale citant les habitants qui racontent que les secousses se sont produites aux environs de 22h50 GMT et que, selon certains d'entre eux, la terre a tremblé à trois reprises.

Le tremblement de terre est d'une magnitude de 4,0 sur l'échelle de Richter et d'une profondeur de 10,0 kilomètres.

La capitale ghanéenne a déjà été frappée par plusieurs secousses et séismes en 1862, 1906 et 1939.

Dix-sept personnes avaient été tuées et 133 blessés lors du tremblement de terre de 1939 d'une magnitude de 6,5.

