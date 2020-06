Le ministre libyen de l'Intérieur discute avec des responsables américains de la réforme du secteur de la sécurité en Libye

25 Juin 2020

Tripoli, Libye, 25 juin (Infosplusgabon) - Le ministre libyen de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, s'est entretrenu, jeudi, par visio-confèrence, avec des responsables de l'administration américaine sur la coopération en matière de sécurité et les réformes entreprises dans le pays dans le secteur de la sécurité.

Selon un communiqué du ministère, l'entretien a été centré sur les efforts de réforme du secteur de la sécurité en Libye et sur le plan du ministère de l'Intérieur de développer ses divers services, sur programme DDR du ministère relatif à la réintégration et à la dissolution des groupes armés.

"La partie américaine a salué le travail du ministère dans la réforme du secteur de la sécurité, et son sérieux dans la mise en œuvre d'un programme intégré de démantèlement, de démobilisation et de réintégration, et a offert de fournir une assistance dans ce domaine", indique le communiqué.

Il précise que le Département d'État américain a informé le ministère de l'Intérieur qu'il étudiait avec divers bureaux et départements de Washington la possibilité d'une assistance pour le déminage.

La réunion s'est déroulée en présence, côté libyen, de l'adjoint du vice-ministre de l'Intérieur pour les affaires de sécurité Mohamed al-Madaghi, du directeur du bureau de la police internationale (Interpol en Libye) Abdelhamid al-Ghazali, du directeur du département général des opérations de sécurité, Ali al-Nouwassiri, du directeur du département général de l'appui, Mahmoud Fathallah, du directeur du département de la formation, Fathi Aoun, et du président des services d'enquête criminelles, Mahmoud Achour.

Côté américain, le secrétaire d'Etat-adjoint américain aux Affaires nord-africaines, Henry Worcester, l'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, le général Miguel Correa, officier supérieur pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, et le colonel-major Stephen de Meliano, membre de l'AFRICOM, ont participé à la rencontre.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon