Coronavirus : L'OMS va financer la recherche d'un vaccin contre le coronavirus en Afrique

24 Juin 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 24 juin (Infosplusgabon) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va financera les initiatives les plus prometteuses en matière de vaccins contre le coronavirus et veillera à ce que des fonds soient disponibles pour produire des doses du coronavirus en vue d'une distribution plus large, a déclaré mercredi le directeur général Tedros Adhanom.

S'exprimant lors d'une conférence virtuelle de l'Union africaine (UA) sur le développement du vaccin contre le coronavirus, M. Tedros a déclaré que l'organisme mondial de la santé veillerait à l'approbation rapide des candidats vaccins les plus prometteurs et à une plus large distribution des doses.

"Nous avons besoin de la solidarité mondiale des pays par tous les moyens afin de garantir que le vaccin contre le coronavirus soit largement disponible. Tout au long de l'histoire, un seul virus a été éradiqué. Nous avons besoin d'un vaccin", a déclaré M. Tedros.

L'UA a convoqué la réunion avec les principaux décideurs, notamment les ministres de la Santé, les chercheurs et les développeurs de vaccins, pour discuter de la participation de l'Afrique à la recherche et au développement d'un vaccin contre le coronavirus.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'organisme continental tenait à ce qu'un éventuel vaccin soit développé rapidement pour permettre au continent de répondre rapidement à la destruction économique causée par la pandémie de coronavirus.

L'UA a proposé la création d'une fondation pour travailler à la mise en commun des fonds nécessaires au financement du développement du vaccin contre le coronavirus en Afrique, a déclaré Amina El Fadil, commissaire de l'UA aux affaires sociales.

Elle a déclaré que l'UA avait convoqué la réunion pour discuter d'un cadre pour l'engagement de l'Afrique dans le développement du vaccin contre le coronavirus au cours de la réunion virtuelle à laquelle ont participé 3.000 personnes.

La pandémie de coronavirus continue de se propager rapidement en Afrique. Le nombre de personnes infectées à travers l'Afrique a atteint 315. 410 mercredi, avec 8. 334 décès signalés dans 54 pays, selon le Centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC).

Près de 10. 758 cas sont signalés chaque jour en Afrique, mais seuls 10 pays sont responsables de 86 % des cas signalés en Afrique.

L'Afrique du Sud représente 44 % des cas signalés, suivie par l'Égypte, 17 %, et le Nigeria 7 %.

Le directeur du CDC pour l'Afrique, John Nkengasong, a déclaré que l'absence d'essai de vaccin en Afrique suscitait l'inquiétude, malgré le fait qu'au moins 128 essais de vaccins aient déjà été lancés dans le monde.

