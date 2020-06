Mauritanie: levée de la suspension des prières collectives du vendredi

24 Juin 2020

Nouakchott, Mauritanie, 24 juin (Infosplusgabon) - La Mauritanie autorise la reprise de la prière collective du vendredi et la réouverture des restaurants et cafés (salles et terrasses), malgré la persistance de la pandémie du coronavirus (COVID-19), selon une annonce faite mercredi par le gouvernement.

La levée de la suspension de la prière collective du vendredi, entrée en vigueur depuis 3 mois « fait suite à une évaluation de la situation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en concertation avec les autorités sanitaires et un grand nombre de membres de l’Association des Uléma de Mauritanie ».

Cependant, la décision gouvernementale « souligne la nécessité pour les imams des mosquées de veiller à l’application des mesures préventives : notamment la distanciation physique, le port de masques ou de turbans, le retrait des tapis et le respect de la capacité d’accueil des lieux de culte.

En outre, il est demandé aux imams de s’engager auprès des services régionaux du Ministère des Affaires Islamiques, ou de l’autorité civile ou militaire la plus proche, de recommander aux fidèles de suivre les mesures de précaution nécessaires ».

La Mauritanie compte à ce jour 3519 cas de contaminations au coronavirus (COVID-19), 116 décès et 1074 guérisons.

