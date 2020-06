Burkina : à partir de 2021, l’activité économique connaîtrait une croissance estimée à 5,8%, selon le gouvernement

24 Juin 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 24 juin (Infosplusgabon) - A partir de 2021, l’activité économique connaîtrait une croissance estimée à 5,8%, tirée par les secteurs secondaire (+7,0%) et tertiaire (+5,8%), a annoncé, mercredi, le gouvernement burkinabè à l'issue du conseil des ministres.

Pour les années 2022 et 2023, l’activité économique enregistrerait une croissance de sa valeur ajoutée respectivement de 5,6% et 6,0%, ajoute la même source qui précise que cette croissance serait liée principalement à la performance du secteur tertiaire (6,6%) en 2022 et (+6,3%) en 2023.

Ce mercredi, le gouvernement a adopté un apport relatif au document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2021-2023. Ce DPBEP est un outil de cadrage macroéconomique, budgétaire et financier qui couvre la période 2021-2023.

A partir de 2021, l’activité économique connaîtrait une croissance estimée à 5,8%, tirée par les secteurs secondaire (+7,0%) et tertiaire (+5,8%). Pour les années 2022 et 2023, l’activité économique enregistrerait une croissance de sa valeur ajoutée respectivement de 5,6% et 6,0%. Cette croissance serait liée principalement à la performance du secteur tertiaire (6,6%) en 2022 et (+6,3%) en 2023, indique le gouvernement.

S’agissant du secteur primaire, il enregistrerait une croissance de sa valeur ajoutée de 3,8% en 2021. Pour les années 2022 et 2023, le secteur primaire connaîtrait une croissance respectivement de 2,6% et 5,0%. Concernant le secteur secondaire, il afficherait une croissance de 7,0% en 2021, soutenue essentiellement par les sous-secteurs de l’industrie extractive.

Le Conseil a autorisé la présentation du DPBEP 2021-2023 à l’Assemblée nationale.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon