Réunion le 2 juillet d'une commission technique libyo-italienne pour réviser un protocole d'accord sur l'immigration

24 Juin 2020

Tripoli, Libye, 24 juin (Infosplusgabon)- Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, a annoncé que la première date de la réunion de commission technique entre la Libye et l'Italie pour entamer les négociations et discuter de la modification du protocole d'accord signé entre les deux pays sur l'immigration clandestine sera le 2 juillet prochain.

Cette annonce a été faite, au cours d'une conférence de presse mercredi Rome à son retour d'une brève visite en Libye où il a rencontré le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj et le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha.

Lors de sa visite à Tripoli, M. di Maio a reçu une proposition de responsables libyens qui comprend une série d'amendements à apporter au protocole d'accord sur l'immigration signé entre les deux pays en février 2017, que l'Italie aspire à prolonger de trois ans.

Pour le chef de la diplomatie italienne, la proposition de modification du protocole d'accord sur l'immigration signé avec Tripoli "va dans la bonne direction". Il souligne que "la diplomatie italienne a obtenu un résultat important".

M. di Maio a ajouté que, lors de sa visite à Tripoli, il avait reçu de la part par le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'accord national, Fayez al-Sarraj, une proposition libyenne de revoir le protocole d'accord signé en 2017 concernant l'immigration.

Le chef de la diplomatie italienne a déclaré que "le texte a besoin de plus de profondeur", mais "il apparaît dès la première lecture qu'il va dans la bonne direction, en termes de protection complète des droits de l'homme, similaire à ce que l'Italie a demandé".

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi di Maio, a affirmé, par ailleurs, que la Libye était essentielle à la politique étrangère et de sécurité de l'Italie, soulignant la détermination de son pays "plus que jamais à défendre ses intérêts géopolitiques et stratégiques".

Il a souligné que "le dialogue entre l'Italie et la Libye ne s'est jamais arrêté, même dans les phases les plus graves de l'urgence du coronavirus", soulignant que "la Libye est essentielle à nos politiques étrangère et de sécurité".

Lors de sa visite à Tripoli, qui a duré plusieurs heures, M. di Maio a discuté avec M. al-Sarraj des développements en Libye et de l'importance d'un retour au processus politique, de la plus grande nécessité pour le retour de la production pétrolière.

Ils ont également abordé l'opération maritime européenne "IRINI" pour mettre en œuvre l'embargo sur les armes imposé à la Libye, ainsi que le dossier d'immigration illégitime et le développement d'une coordination conjointe pour lutter contre ce phénomène.

M. di Maio a discuté aussi avec M. Bachagha, "des perspectives de coopération conjointe entre les deux pays amis, de l'évolution de la situation en Libye, du dossier de l'immigration clandestine et du développement d'une coordination conjointe pour lutter contre ce phénomène".

