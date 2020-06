RSF dénonce la répression des médias dans la province de la Mongala en RD Congo

24 Juin 2020

Paris, France, 24 juin (Infosplusgabon) – Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé la répression des professionnels de l'information dans la province de la Mongala, au nord-ouest de la République Démocratique du Congo (RDC) après une décision des autorités provinciales ordonnant la radiation de six journalistes à compter le 17 juin dernier.

Le même jour, a affirmé, mercredi, RSF dans un communiqué dont copie a été transmise à Infosplusgabon à Paris, les autorités provinciales ont également décrété la suppression, jusqu'à nouvel ordre, de plusieurs émissions à caractère politique, dans le but affiché de "ramener la paix sociale et durable dans la province de la Mongala en général et dans le territoire de Bumba en particulier".

Les six journalistes radiés sont Fabrice Ngani, Victor Mbonzo, Trésor Emeka et José Lingili de la Radio La Voix de Bumba, Olivier Péguy Yenga de la Radio Mongala et Benjamin Mondonga de la Radio Mwana Mboka alors que plusieurs autres journalistes ont été suspendus pour une durée d'un à trois mois, parmi lesquels : Albert Mohila de la Radio Mwana Mboka, Alain Bakenya de la Radio Mongala et Paulin Bolembe de la Radio rurale de Bumba.

Au total, pas moins de cinq radios privées et 13 journalistes sont concernés par la mesure, accusés d'avoir troublé l'ordre public ou de ne pas respecter l'éthique et la déontologie de la profession de journaliste selon les autorités locales, a indiqué l’organisation pour la défense de la liberté d’expression.

"Il n'y a aucune infraction caractérisée dans cette affaire, cette décision est purement politique et constitue le dernier épisode d'une répression lancée contre les médias depuis plusieurs semaines par le gouverneur de la Mongala. Il s'agit là de la plus grave série d'atteintes contre les médias et journalistes congolais pour laquelle la responsabilité des autorités politiques locales est directement engagée depuis l'élection du nouveau président l'année dernière », a déclaré le bureau Afrique de RSF

RSF est vivement préoccupée par le harcèlement contre les médias dans la province de Mongala et a demandé instamment aux plus hautes autorités de l'État d'intervenir afin que les médias puissent travailler librement et conformément aux promesses effectuées dans ce domaine.

« Il y a une urgence à mettre fin à ce harcèlement contre les médias et les journalistes qui ne font qu'exercer leur travail, sans quoi les changements promis en faveur de la liberté de la presse ne pourront se faire », a souligné RSF.

RSF, les Nations unies et plusieurs organisations de défense de la liberté de la presse comme l'organisation locale Journalistes en Danger (JED), qui ont condamné la hausse des exactions commises contre les journalistes en RDC, pays qui occupe la 150ème place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en 2020, soutiennent l'instauration d'un mécanisme dédié à la protection et à la sécurité des journalistes, promis par le président congolais Félix Tshisekedi.

