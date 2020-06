Le Niger classé 6eme en Afrique en terme de guérison de la covid-19, selon l'INS

24 Juin 2020

Niamey, Niger, 24 juin (Infosplusgabon) – L’Institut National de la Statistique (INS) a annoncé, dans une note technique sur l’évolution de la pandémie, que le Niger, avec plus de 9 patients sur 10 (90,1%) sortis guéris de la COVID-19, est classé sixième (6ème), en termes de guérisons, parmi les pays africains ayant déclaré au moins un cas de coronavirus.

L’INS relève que le taux de létalité de 6,3% de la COVID-19 observé au Niger, à la date du 23 juin 2020, demeure relativement très élevé. Il est, en effet, largement au-dessus de la moyenne africaine, qui est de 2,6%. Cette situation, selon l’Institut en charge des statistiques, mériterait une attention particulière et devrait être analysée, de manière approfondie, pour déterminer les principales causes.

L’INS avertit déjà sur le fait que « la réouverture des frontières aériennes et terrestres, envisagée au Niger, en relation avec les pays membres de la CEDEAO et de l’UEMOA, dans les prochaines semaines, constitue un important défi pour les équipes en charge de la lutte contre la pandémie de COVID- 19, avec le risque d’importation de cas ».

En outre, ajoute la note de l’INS, « le nombre (60), très important, des cas importés, depuis le 16 juin 2020, déclarés par le MSP, montre le danger auquel le Niger pourrait être exposé, avec la réouverture de ses frontières », ces cas pouvant favoriser une nouvelle vague de contaminations, si la chaîne de transmission du virus n’est pas très tôt brisée.

Face à cette situation alarmante des cas importés, le gouvernement du Niger, rappelle-t-on, a décidé, le 19 juin 2020, de suspendre temporairement la délivrance des autorisations spéciales d’entrée sur le territoire du Niger, accordées à certaines catégories de personnes.

Le Niger, qui figure parmi les six premiers pays africains qui comptent les plus faibles cas actifs de la Covid-19, compte, à la date du 23 juin 2020 et selon les données statistiques publiées par le ministère de la Santé publique, 1051 personnes testées positives au COVID-19, pour 913 guéries et 67 décès.

