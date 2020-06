COVID-19 : Le Kenya signale un taux d'infection au coronavirus plus élevé le long du littoral de l'océan Indien

24 Juin 2020

Nairobi, Kenya,24 juin (Infosplusgabon) - Les autorités sanitaires kényanes ont averti que le risque d'attraper le coronavirus mortel est de 107% dans les régions côtières le long de l'Océan indien contre 55% dans les villes de l'arrière-pays comme Nairobi et Busia près de la frontière commune avec l’Ouganda.

La secrétaire administrative en chef du ministère de la Santé, Mercy Mwangangi, a déclaré que le risque d'infection à Mombasa et dans les comtés voisins est beaucoup plus élevé qu'à Nairobi, tandis que la possibilité que les personnes testées pour le virus reviennent positives pour le virus est beaucoup plus élevée à Kajiado, près de la frontière avec la Tanzanie.

"Nous assistons à une transmission communautaire rapide du virus", a déclaré Mwangangi, mercredi, lors d'un point de presse régulier sur l'état de la lutte contre la pandémie au Kenya.

Le virus continue de se propager à travers le pays avec au moins 5.206 personnes infectées sur les 151 .396 personnes testées pour le virus depuis que le premier cas a été signalé le 13 mars.

Le Kenya a signalé 254 nouveaux cas de virus, mercredi, selon le ministère de la Santé.

Le virus s'est propagé dans quelque 40 des 47 comtés du Kenya, ce qui représente environ 85% de l'aire géographique.

Le Kenya a introduit des soins à domicile pour ceux dont le test de dépistage du virus est positif.

Le président Kenyatta a déclaré que la question de la prise en charge de patients à domicile nécessite un examen plus approfondi, car la communauté locale doit être protégée contre la propagation.

Il a indiqué que les autorités sanitaires étudient toujours le meilleur moyen de garantir que les communautés où des tests ont été positifs pour le virus soient protégées contre la contamination.

Le directeur général de la santé, Patrick Amoth, a noté que des décès dus au virus ont été enregistrés dans la communauté et que deux personnes avaient été retrouvées mortes à Mombasa, mercredi, à cause du virus.

