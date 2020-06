Botswana : Le pays exhorté à sortir du piège d'un pays à revenu intermédiaire

24 Juin 2020

Gaborone, Botswana,24 juin (Infosplusgabon) - Au moment où le Botswana s'active inlassablement pour atteindre le statut d'un pays à haut-revenu, les autorités au niveau de la Banque centrale botswanaise ont exhorté le gouvernement à modifier certaines politiques.

"Des études et des expériences comparatives de certains pays suggèrent que la promotion délibérée d'industries à grande échelle et d'une mise en œuvre dévouée des politiques d'industrialisation sont essentielles pour s'échapper du statut d'un pays à revenu intermédiaire vers un pays à haut-revenu", a déclaré, ce mardi, le gouverneur de la Banque de Botswana (BoB), Moses Pelaelo, à l'endroit du président Mokgweetsi Masisi et de son gouvernement.

Les modifications au niveau de certaines politiques gouvernementales, selon M. Pelaelo, aideraient le gouvernement à s'échapper des pièges liés au statut de pays à revenu intermédiaire.

Le gouverneur de la Banque centrale botswanaise a également imploré le gouvernement à accélérer la transformation structurelle et économique, et à tirer profits des opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle en accélérant les investissements sur l'infrastructure numérique et l'adoption des nouvelles technologies de la communication.

"Le Botswana traîne derrière certains pays dans ce domaine. Le résultat devrait être une facilitation de certaines contraintes liées à la mise en œuvre de certaines politiques et l'orientation des ressources dans des programmes à pleins impacts", a souligné M. Pelaelo.

Le gouverneur a ajouté que tout plan ou programme de rétablissement post-COVID-19 devrait intégrer en son sein, l'agenda de transformation et baliser le chemin, ou propulser la transition vers un statut d'un pays à haut-revenu.

