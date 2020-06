Le Ghana présente ses excuses pour la démolition d'un bâtiment de l'ambassade du Nigéria à Accra

24 Juin 2020

Abuja, Nigéria,24 juin (Infosplusgabon) – Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a présenté ses excuses à son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, mardi, suite à la démolition d'un bâtiment en construction dans l'enceinte du Haut-commissariat du Nigéria à Accra.

Le porte-parole de la Présidence nigériane, Malam Garba Shehu, a déclaré via son compte Twitter que "lors d'un appel téléphonique, le président ghanéen a annoncé qu'il a ordonné une enquête approfondie sur cet incident".

Malam Shehu a ajouté que la veille, il apparaît que certains suspects ont été arrêtés, et seront traduits en justice.

Des hommes armés ont attaqué vendredi la résidence du Haut-commissaire du Nigéria à Accra à coup de bulldozers, démolissant un bloc d'appartements en cours de construction situé dans la propriété.

Le chef suprême du Territoire traditionnel d'Osu, à Accra, Nii Okwei Kinka Dowuona VI, affirme que le Haut-commissariat nigérian a empiété sur un terrain appartenant à Osu Stool.

Il a dit, dans un communiqué de presse rendu public dimanche, que ladite parcelle et l'ensemble du terrain "ne sont pas la propriété de l'Etat" mais font partie des terres du territoire traditionnel.

Cette démolition a entraîné la colère et la condamnation des Nigérians qui également ont jugé tiède la réaction du gouvernement fédéral, alors que le Ghana n'a cessé de traiter avec dérision les questions relevant du Haut-commissariat du Nigéria.

Lundi, le ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a convoqué la chargée d'affaires du Haut-commissariat du Ghana, Mme Iva Denoo, pour exiger des explications urgentes.

La Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a dit que le Ghana doit faire face aux conséquences de la démolition du bâtiment.

Le président de la commission, Alhaji Yusuf Buba, a dit dans une déclaration, que ce qui s'est passé est "une agression extérieure" qui a violé les droits internationaux du Nigéria.

Selon M. Buba, bien que la Mission nigériane ait signalé ce qui se passait à la police et au ministère des Affaires étrangères du Ghana, "on nous a demandé de ne pas réagir. Nous avons appris ensuite que, même quand la police est finalement arrivée sur place, elle n'a rien pu faire".

Le président de la commission a expliqué que la mission nigériane à Accra est constituée de quatre hectares de terres qui ont été officiellement attribués au Nigéria en vertu d'un accord, et que le Nigeria est en possession de tous les titres et certificats légaux, y compris le plan du site, les reçus de paiement et les documents d'attribution remis par les autorités ghanéennes.

Mais le premier parti d'opposition du Nigéria, Peoples Democratic Party (PDP), estime que cette démolition traduit un manque de respect envers le Nigéria et de la perception qu'ils ont du pays.

Pour ce parti, la situation embarrassante au Ghana a de nouveau démontré "le peu d'estime que les autres nations ont de la présidence de M. Buhari, son incapacité à faire rayonner notre fierté nationale, mais aussi à dialoguer de façon significative avec les autres leaders sur des questions diplomatiques".

L'ancien ministre nigérian de l'Aviation, Femi Fani-Kayode, a résumé la colère des Nigérians en déclarant dans un tweet : "Les commerçants nigérians ont vu leurs boutiques fermées de force ces huit derniers mois. Aujourd'hui, notre ambassade à Accra a été démolie et le personnel de l'ambassade menacé avec violence. Je vous assure que le Ghana ne l'aurait pas osé si le Nigeria avait un président, ou si OBJ (Chief Olusegun Obasanjo) ou (le général Sani) Abacha étaient au pouvoir".

Cette démolition est le deuxième sujet de querelle entre les deux pays cette année. En janvier, les commerçants nigérians et leurs biens ont été attaqués par leurs collègues ghanéens qui ont déclaré que le protocole de la CEDEAO sur le commerce de détail est réservé à la population locale.

Le Nigéria a également protesté contre le rapatriement d'au moins 723 de ses ressortissants entre 2018 et février 2019.

Les Nigérians ont été accusés de séjour irrégulier, cybercrime, prostitution et autres vices sociaux.

