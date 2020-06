Etats-Unis : Les pays membres de la CPI se liguent derrière la Cour pour parer les menaces américaines

24 Juin 2020

New York, Etats-Unis, 24 juin (Infosplusgabon) - Les pays membres de la Cour pénale internationale (CPI) se sont réunis pour soutenir le travail crucial de la Cour et son indépendance vis-à-vis de toute pression politique, a déclaré ce mardi, l'organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch.

Human Rights Watch a également indiqué, dans un communiqué, qu'un groupe trans-régional composé de 67 pays membres de la CPI a publié un communiqué conjoint ce mardi, pour répondre à l'ordre exécutif du 11 juin de l'administration Trump qui autorise le gel des avoirs et des interdictions de voyage pour les familles des dignitaires de la CPI et d'autres responsables potentiels qui aident la Cour dans ses enquêtes.

Les pays membres de la CPI ont réaffirmé leur "soutien sans faille à la Cour en tant qu'institution judiciaire impartiale et indépendante," et ont réitéré leur engagement pour la défense des valeurs ancrées dans son traité fondateur;" ils demeurent inébranlables contre toute mesure ou menace à l'encontre de la Cour, ses responsables et ceux qui coopèrent avec elle".

Les pays membres ont également renouvelé leur promesse d'assister les travaux de la Cour en vertu du statut de Rome fondateur et ont lancé un appel aux gouvernements pour assurer la coopération avec la Cour, souligne le communiqué.

"Les pays membres de la CPI, y compris plusieurs alliés des Etats-Unis, sont en train de prendre la défense de la Cour contre les menaces brandies par l'actuelle administration américaine", a indiqué Richard Dicker, directeur international de justice au niveau de Human Rights Watch. "Leur déclaration envoie un message fort selon lequel la Cour a le soutien de leurs gouvernements et ne s'inclinera pas face aux pressions mal guidées de Washington".

L'instauration difficile d'un ordre mondial basé sur des lois et règlements, y compris la reddition des comptes pour les pires crimes, met l'accent sur la nécessité pour les pays membres de la CPI de plaider en faveur d'une Cour plus forte, d'après Human Rights Watch.

On signale que la CPI fait face à des problèmes internes qui requièrent des solutions. Au mois de décembre 2019, les pays membres avaient signalé leur engagement renouvelé en lançant un processus de révision pour renforcer la Cour et sa performance.

Cette déclaration des pays membres de la Cour fait suite à des déclarations publiques émises un peu plus tôt pour s'opposer à l'ordre exécutif du 11 juin de l'administration de la Maison blanche.

Ces déclarations publiques incluent celles du haut-représentant de l'Union européenne, celles de plusieurs pays membres, du président de l'assemblée des Etats parties de la CPI, des organisations de la Société civile, de même que celles des ex-dignitaires et d'actuels sénateurs américains.

"Le soutien multilatéral à la CPI est essentiel pour dissuader les menaces outrageuses de l'administration Trump visant à saper les efforts de recherche de la justice pour les victimes", a déclaré M. Dicker, qui a ajouté que "les pays membres auront besoin d'une vigilance soutenue et doivent se tenir prêts pour la prise de mesures supplémentaires dans le but de freiner les tentatives de déstabilisation de la Cour par les Etats-Unis".

