Fayez al-Sarraj et Luigi di Maio plaident pour la reprise du processus politique et le rejet des ingérences extérieures en Libye

24 Juin 2020

Tripoli, Libye, 24 juin (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, ont souligné mercredi à Tripoli, l'importance de revenir à la voie politique et de mettre fin aux ingérences étrangères dans le pays.

Au cours d'une réunion au siège du Conseil à Tripoli mercredi, MM. al-Sarraj et di Maio ont souligné la plus grande nécessité pour le retour de la production pétrolière qui représente la richesse de tous les Libyens, selon un communiqué du Conseil présidentiel.

Les deux responsables ont convenu de "rejeter toute ingérence extérieure négative dans les affaires libyennes", selon le communiqué.

Les entretiens ont eu lieu en présence du secrétaire général du ministère italien des Affaires étrangères, Elisabetta Belloni, de l'ambassadeur d'Italie en Libye, Giuseppe Puccini, et d'un certain nombre de responsables politiques et de sécurité.

Du côté libyen, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siala, l'ambassadeur de Libye auprès de l'Union européenne, Hafedh Gaddour, et le directeur du Département européen au ministère des Affaires étrangères, Hajji Dahan, ont assisté aux pourparlers, a indiqué la même source, qui précise que les entretiens ont porté sur les développements en Libye et un certain nombre de dossiers de coopération conjoints.

Passant en revue l'opération maritime européenne "IRINI" pour la mise en œuvre de l'embargo sur les armes en Libye, M. al-Sarraj a réitéré la nécessité que l'opération soit étendue à la voie terrestre, aérienne et maritime, remerciant l'Italie pour sa contribution à la détection des mines plantées dans les zones résidentielles.

D'autre part, la réunion a discuté de la question de l'immigration illégale et du développement d'une coordination conjointe pour lutter contre ce phénomène, ainsi que des efforts déployés pour lutter contre la pandémie du coronavirus, ainsi que de l'importance de poursuivre la coopération entre les deux pays pour faire face à la pandémie.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigui di Maio, est arrivé mercredi à Tripoli pour une courte visite afin de consulter les responsables du gouvernement d'union nationale.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon