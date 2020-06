La pandémie de covid-19 "aggrave les vulnérabilités" en République centrafricaine, selon le chef des opérations de paix de l'ONU

24 Juin 2020

New York, Etats-Unis, 24 juin (Infosplusgabon) - La République centrafricaine (RCA) fait des progrès dans les préparatifs des élections législative et présidentielle de décembre, mais la situation politique reste fragile et l'insécurité persistante, dans le contexte actuel de lutte contre la pandémie de COVID-19, a déclaré lundi, Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de paix de l'ONU.

Lors d'une réunion par visioconférence, M. Lacroix a condamné l'embuscade tendue dimanche dans l'ouest du pays, contre une patrouille conjointe des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) et des Forces armées centrafricaines (FACA), attribuée au 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation).

L'attaque a coûté la vie à deux soldats des FACA, et blessé sept autres soldats centrafricains, selon un communiqué de l'ONU.

"La pandémie du coronavirus aggrave les vulnérabilités existantes", a dit le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix, alors qu'il présentait le dernier rapport du Secrétaire général sur la Mission de stabilisation de l'ONU en République centrafricaine.

Selon le communiqué, malgré les progrès importants dans les préparatifs des élections, la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation signé le 6 février 2019 à Bangui, devient de plus en plus difficile - et les prochaines élections seront un test pour tout le monde.

"Nous devons par conséquent, redoubler d'efforts pour soutenir la paix et la stabilité en RCA", a-t-il dit, ajoutant que l'engagement actif du Conseil reste essentiel pour atténuer le risque de compromettre des gains durement acquis depuis le déploiement de la MINUSCA en 2014.

Il a dit au Conseil que les partis politiques forment des coalitions, multiplient les déclarations publiques, en annonçant les candidatures à la présidentielle et en remettant en cause les cadres réglementaires pour les élections.

Les tensions politiques ont été amplifiées par la tentative d'un groupe de parlementaires de la majorité présidentielle de prolonger le mandat du Président Faustin-Archange Touadéra, et de l'Assemblée nationale, au cas où les élections ne pourraient se tenir dans les délais constitutionnels en raison de "circonstances imprévues". Une proposition rejetée par la Cour constitutionnelle le 5 juin, a dit M. Lacroix.

Sur le terrain, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RCA, Mankeur Ndiaye, ne ménage aucun effort pour faire retomber les tensions en dialoguant avec toutes les parties. M. Lacroix souligne l'importance pour tous les acteurs nationaux de trouver des solutions constructives et consensuelles aux différends et de s'abstenir de toute activité déstabilisatrice, a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, la MINUSCA apporte son soutien à la préparation des élections. Le processus d'enregistrement des électeurs a été lancé, ce lundi, mais la question de la participation des réfugiés centrafricains n'est toujours pas résolue. Toutefois, il manque toujours 10,5 millions de dollars pour le fonds mis en place par le Programme des Nations Unies pour le développement destiné au financement des élections.

Concernant la situation sécuritaire, M. Lacroix a dit que certains groupes armés- y compris les signataires de l'Accord - ont reconnu l'appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu mondial le 23 mars, tout en utilisant la violence à des fins expansionnistes.

Pour protéger les civils et atténuer les activités criminelles graves des groupes armés et des milices, la MINUSCA a renforcé ses éléments dans la région et a lancé des opérations militaires afin de stabiliser la situation.

En réponse aux activités du groupe armé 3R dans le nord-ouest visant à remettre en cause l'autorité de l'Etat, la MINUSCA mène deux opérations militaires pour protéger les civils, combinées à des enquêtes criminelles, a dit M. Lacroix. La MINUSCA maintient une position solide tout en travaillant en étroite collaboration avec les garants de l'Accord et d'autres partenaires.

M. Lacroix a également exprimé sa vive préoccupation face aux violations en cours de l'Accord politique et à l'intention du chef du groupe armé 3R, Sidiki Abbas, de suspendre sa participation aux mécanismes de suivi et de contrôle.

Les violences en cours et la pandémie aggravent la situation humanitaire, a ajouté le secrétaire général adjoint.

Quelque 2,6 millions de personnes - plus de la moitié de la population - ont besoin d'aide humanitaire et de protection, tandis que la fermeture partielle des frontières avec le Cameroun et la République démocratique du Congo (RDC) fait grimper les prix des produits importés dont des denrées alimentaires de base, souligne le communiqué.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté, lundi, un total de 2 808 cas confirmés de COVID-19 en République centrafricaine, et 23 décès, jusqu'ici.

