L'Algérie fait don de 90 tonnes de produits alimentaires en faveur des régions du Centre et du Nord du Mali

24 Juin 2020

Bamako, Mali, 24 juin (Infosplusgabon) - L’Algérie vient de faire don au Mali de près de 90 tonnes de produits alimentaires et divers destinés aux régions de Mopti (Centre) et Tombouctou (Nord), dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays, a-t-on appris de source officielle.

Cette donation a pour objectif d’apporter une réponse immédiate et coordonnée aux urgences alimentaires et nutritionnelles pressantes dans ces régions frappées de plein jouet par la pandémie de la COVID-19.

Ce don est constitué de sucre, de lait, d’huile alimentaire, de pâtes alimentaires, de riz, de concentré de tomate, de boissons, de savon liquide et d’autres produits de consommation.

En recevant ce don, le Commissaire à la sécurité alimentaire, Kassoun Dénon, a magnifié "cette tradition séculaire de liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage entre l’Algérie et le Mali, rappelant que depuis des décennies, l’Algérie s’est illustrée comme un partenaire clé du Mali et particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Il a précisé que ce don est destiné aux personnes atteintes de la COVID-19 dans ces régions, à leurs familles, mais aussi à toute autre personne rendue vulnérable à cause de cette pandémie.

Selon l'ambassadeur de l’Algérie au Mali, Boualem Chebimi, ce don pourra aider les autorités maliennes à supporter le lourd fardeau de la maladie à coronavirus.

