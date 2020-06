Le gouvernement d'union nationale a convenu avec les Etats-Unis de mettre fin aux ingérences étrangères en Libye, selon le ministre de l'Intérieur

24 Juin 2020

Tripoli, Libye, 24 juin (Infosplusgabon) - Le ministre libyen de l'Intérieur, Fathi Bachagha, a dévoilé que la réunion tenue lundi à Zouara (120 km sud de Tripoli) regroupant le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj et le chef de l'AFRICOM, le général Stephen Townsend ", a convenu de la nécessité de mettre fin aux interventions étrangères illégales et de soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye contre toute menace extérieure".

L'ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland, et le ministre libyen de l'Intérieur, Fathi Bachagha, ont pris notamment part à cette réunion.

Dans un tweet lundi soir, à l'issue de la réunion, M. Bachagha a ajouté que la rencontre de Zouara, à laquelle ont assisté un certain nombre de soldats américains et de chefs militaires libyens du gouvernement d'union nationale, a également convenu de "travailler à démanteler les milices hors-la-loi comme l'une des raisons de l'instabilité et à soutenir les efforts du gouvernement, seul représentant légitime de la Libye".

Il a précisé que la réunion était positive "et les points de vue étaient convergents sur le soutien à la sécurité, à la stabilité et aux efforts économiques en Libye, ainsi qu'à la promotion d'un travail conjoint entre le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale et les États-Unis d'Amérique en particulier".

M. Bachagha a souligné qu'il existe un consensus "avec les Etats-Unis sur le fait qu'une solution politique est la seule option pour résoudre la crise libyenne".

"La défaite militaire de l'agresseur (Haftar) a accru le consensus avec les États-Unis sur le fait qu'une solution politique est la seule option pour la crise libyenne ... ce qui confirme que la mentalité putschiste et agressive est destructrice et non adaptée", a souligné le ministre libyen.

Les parties libyenne et américaine ont examiné lors de la réunion de Zaouara "les derniers développements militaires et sécuritaires et les efforts américains pour parvenir à la stabilité en Libye; elles ont discuté de la coordination conjointe entre le gouvernement d'union et AFRICOM dans la lutte contre le terrorisme et les frappes contre ses restes, dans le cadre de la coopération stratégique entre la Libye et les États-Unis d'Amérique", selon un communiqué du Conseil présidentiel libyen.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon