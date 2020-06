L'UNESCO réaffirme son devoir de protéger les journalistes lors des manifestations

24 Juin 2020

Paris, France, 24 juin (Infosplusgabon) - La directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a réitéré lundi les droits des journalistes à la liberté d'information.

La liberté d'expression est une composante essentielle de la démocratie et la couverture des événements par les journalistes est essentielle à la liberté de la presse", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Mme Azoulay est préoccupée par le nombre croissant de rapports sur les actes de violence à travers le monde.

L'UNESCO est une agence spécialisée des Nations unies qui s'occupe de l'éducation, de la science, de la culture et des médias.

Les récentes vagues de protestation dans le monde entier ont mis en évidence le problème posé par les cas d'usage excessif de la force par les forces de l'ordre sur les reporters,

Des reporters ont été tués ou blessés par des balles en caoutchouc, d'autres, engagés dans la couverture en direct des manifestations, ont été détenus ou accusés de ne pas s'être dispersés.

Des équipements professionnels ont été confisqués ou détruits.

La liberté d'expression est inscrite dans la constitution de l'UNESCO.

Pourtant, la compréhension des griefs des manifestants et de la réponse des autorités et des forces de l'ordre est essentielle au travail des journalistes, tout comme leur capacité à couvrir les événements en direct", a déclaré l'agence.

L'UNESCO affirme, avec ses partenaires, qu'elle dispense régulièrement des formations aux fonctionnaires qui traitent avec les journalistes afin de les aider à comprendre et à respecter la contribution vitale des médias à la démocratie et au droit humain fondamental qu'est la liberté d'expression.

Depuis 2013, l'UNESCO affirme avoir fourni des cours en ligne sur la liberté d'expression à plus de 3.400 agents de la force publique dans 17 pays et à près de 17.000 juges et membres de l'appareil judiciaire en Afrique et en Amérique latine.

Les bénéficiaires de ces formations, qui comprennent une interaction avec les journalistes, ont constaté qu'elles ont contribué de manière significative à la compréhension mutuelle et à une interaction plus pacifique.

