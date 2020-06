La CPI met en garde contre toute attaque contre la population civile en Libye

24 Juin 2020

Paris, France, 24 juin (Infosplusgabon) – La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a mis en garde, lundi, les belligérants dans les combats en Libye, contre toute attaque intentionnelle à l’égard de la population civile car, cela constitue un crime de guerre visé au Statut de Rome.

« J'invite toutes les parties et tous les groupes armés, qui prennent part à ces combats, à respecter pleinement les règles du droit international humanitaire. Il convient notamment de prendre toutes les mesures propres à assurer la protection des civils et des infrastructures civiles dont les écoles, les installations sanitaires et les centres de détention », a affirmé Fatou Bensouda dans une déclaration rendue public lundi.

La procureure de la CPI a affirmé que le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile ou des civils qui ne prennent pas directement part à des hostilités, constitue un crime de guerre visé au Statut de Rome, lequel interdit également le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des hôpitaux et d'autres édifices protégés au regard du droit international, à l'instar des bâtiments consacrés à la religion ou à l'enseignement, lorsqu'ils ne constituent pas des objectifs militaires.

« Je prie notamment toutes les personnes en position d'autorité, qu'elles soient civiles ou militaires, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remplir l'obligation, qui leur incombe à titre individuel, d'empêcher les crimes commis par les subordonnés placés sous leur commandement ou leur contrôle effectif et de punir les coupables », a indiqué Fatou Bensouda.

La procureure a ajouté que la situation en Libye continue de constituer une priorité pour son Bureau et qu’elle n’hésitera pas à étendre ses enquêtes et éventuelles poursuites à de nouveaux cas de crimes.

« Tout groupe de personnes ou toute personne détenant des informations sur la commission de crimes présumés en Libye depuis février 2011 est instamment prié de prendre contact avec mon Bureau. Les atrocités ne sauraient être tolérées », a-t-elle conclu.

La situation en Libye, rappelle-t-on, s’est graduellement détériorée avec la disparition du colonel Kadhafi en octobre 2011 et a doublé d’intensité depuis le 4 avril dernier avec les combats opposant les troupes loyales au Gouvernement d'union nationale (GNA) présidé par Fayez al-Sarraj, reconnu par la Communauté internationale, et l'Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar avec un bilan de plus de 1 000 morts et 128 000 déplacés.

Les deux protagonistes sont soutenus par des alliés, lesquels ne respectent pas l'embargo sur les armes en Libye, établi par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui contribue à l'escalade des hostilités sur le terrain.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ERD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon