Coca-Cola Afrika offre un soutien financier de 119,374 aux victimes d'inondations au Kenya

24 Juin 2020

Nairobi, Kenya, 24 juin (Infosplusgabon) - La filiale de la multinationale Coca-Cola au Kenya, Coca-Cola Beverages Africa-Kenya (CCBA), a offert, ce lundi, un don de 12,7 millions de shillings kényans à la Société de la Croix-Rouge kényane pour soutenir plus de 22,800 ménages affectés par les récentes inondations survenues dans le pays.

Ce soutien financier de la firme internationale servira à secourir et à satisfaire les besoins immédiats et les besoins de la reprise économique au niveau des régions les plus affectées.

Parmi ces régions, on peut citer Tana River, dans le sud-est du Kenya, Kisumu et Narok dans l'ouest du pays, a déclaré l'industrie de la boisson dans un communiqué publié ce lundi.

On rappelle que les pluies diluviennes, qui se sont abattues de mars à mai au Kenya, ont fait déplacer au moins 46149 ménages (soit 230,754 personnes) à travers le pays. La plupart des personnes déplacées vivent toujours dans 235 camps.

"En pleine pandémie de COVID-19, les inondations ont été un handicap majeur pour plusieurs foyers", a déclaré Xavier Selga, directeur général de Coca-Cola Beverages Afrika-Kenya.

Ce don va aussi permettre à la Société de la Croix-Rouge kényane de fournir un soutien humanitaire immédiat pour restaurer la dignité et renforcer la sécurité de ces communautés vers une reprise à long terme, a -t-il ajouté.

Le soutien financier de Coca-Cola Beverages Afrika-Kenya sera également utilisé pour l'octroi d'articles non-alimentaires, dont des trousses hygiéniques, aux populations déplacées, hommes et femmes confondus.

Les trousses incluent des serviettes hygiéniques, des sous-vêtements et des savons.

En soulignant l'importance d'octroyer de la dignité aux personnes déplacées, la firme a également confié que l'aide financière va fournir un cadre favorable pour des conditions de vies améliorées.

La Société de la Croix-Rouge kényane a promis également de jouer sa partition en utilisant cette aide financière pour réhabiliter les infrastructures hydrauliques endommagées par les inondations dans des comtés sélectionnés.

La CCBA, à signaler, assure 40 pour cent du volume total de boissons Coca-Cola vendus en Afrique.

Elle est présente dans l'Afrique subsaharienne, notamment dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ethiopie, le Mozambique, la Tanzanie, l'Ouganda, la Namibie, le Ghana, le Mayotte, les îles Comores, le Botswana, la Zambie, et tout dernièrement l'Eswatini.

