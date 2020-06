La CPI préoccupée par la découverte des charniers à Tarhouna en Libye

24 Juin 2020

Paris, France, 24 juin (Infosplusgabon) – La procureure de la Cour pénale internationale (CPI) Fatou Bensouda a exprimé toute la préoccupation de la Cour au sujet de la découverte de plusieurs charniers en Libye, particulièrement dans la région de Tarhouna, menaçant d’étendre ses enquêtes et éventuelles poursuites à de nouveaux cas de crimes.

« Je suis profondément préoccupée par la récente découverte de plusieurs charniers dans la ville de Tarhouna et alentours, en Libye. Mon Bureau été informé de source sûre de l'existence de onze charniers présumés de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Il pourrait s'agir de preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité », a affirmé, lundi dans une déclaration, la procureure de la CPI.

Fatou Bensouda a demandé aux autorités libyennes de faire le nécessaire pour protéger et préserver ces charniers et veiller à ce que toutes les mesures qu'elles prendront ne nuisent pas à la conduite de futures enquêtes.

« Je salue la décision d'António Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui a offert son soutien à cet égard dans la déclaration du 12 juin 2020. Mon Bureau se réjouit à l'idée de coopérer avec les autorités libyennes, l'ONU et tous les partenaires en cause qui s'efforcent d'enquêter sur ces éléments de preuve de l'existence d'atrocités éventuellement commises à Tarhouna », a-t-elle souligné.

Le 12 juin dernier, le secrétaire général de l’ONU, rappelle-t-on, par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric, a indiqué qu’il est « profondément choqué par la découverte de plusieurs charniers ces derniers jours, la plupart à Tarhouna » et a appelé à une enquête approfondie et transparente et à ce que les auteurs soient traduits en justice tout en ajoutant que l’ONU a offert son appui à cet égard.

Dans la région de Tarhouna, située à 65 km de Tripoli et tenue depuis plus d’une année par l’Armée nationale de libération du maréchal Khalifa Haftar, une dizaine de charniers ont été découverts dans lesquels certaines personnes y avaient été enterrées vivantes et que parmi celles-ci se trouvaient des femmes et enfants.

